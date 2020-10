Test: scegli un diamante e ti dirò cosa potrebbe causare una rottura nella tua relazione

Scopri cosa NON vuoi da una relazione affidandoti a questo semplicissimo test. Devi solo scegliere il diamante che per qualche motivo ti attira di più, ma prima di scegliere devi fare una cosa.

Scegliere un compagno che ci affianchi in una relazione per tutta la vita non è semplice. Capire com’è il compagno che vorremmo per iniziare una relazione perfetta non è nè semplice nè un criterio su cui basare la nostra scelta perchè diciamocelo, all’inizio della frequentazione tendiamo a mostrarci nella nostra veste migliore e il potenziale partner tende a vederci privi di ogni difetto, quindi anche se sappiamo di quali caratteristiche vorremmo che sia dotato il nostro potenziale partner, solo il tempo può fornirci una risposta sul suo reale modo di essere quindi la scelta ricade fondamentalmente sull’aspetto fisico. Allora perchè non provare a rovesciare la medaglia e capire cosa NON vogliamo dal nostro partner?

Ogni relazione ha un grado di complessità sorprendente, a volte l’unione supera ogni ostacolo, altre volte questo porta alla rottura della relazione. Per giocare d’anticipo ed evitare che la relazione giunga al capolinea proviamo ad analizzare cosa non vogliamo da una relazione, e cerchiamo di capire:

quello che ci si aspetta da una relazione

da una relazione quello che non possiamo tollerare in una relazione

Diciamo che quando le aspettative e gli obiettivi di entrambi non coincidono, difficilmente la coppia è destinata a durare. Questo test ti aiuta a fare una auto analisi per capire meglio aspettative ed intolleranze di coppia.

Test: scegli un diamante e ti dirò quale partner non fa per te

Per poter capire cosa ti aspetti e cosa non tolleri di una relazione è fondamentale conoscere te stesso. Fare ogni tanto il punto della propria situazione emotiva aiuta a vivere bene. Focalizza il tuo grado di soddisfazione generale, valuta la tua vita privata e quella lavorativa, cosa vorresti cambiare e come potresti fare meglio. Un’analisi introspettiva è il modo migliore per raggiungere la soddisfazione e la soddisfazione è legata alla felicità.

Questo test a scopo di intattenimento non fornisce una diagnosi ma ti fornisce un impulso per comprendere meglio i tuoi desideri profondi scavando nel tuo inconscio.

Prima di iniziare questo test, devi fare una cosa importante:

Libera la mente per alcuni minuti, chiudi gli occhi e concentrati sulla respirazione. Quando sarai finalmente calmo e rilassato osserva l’immagine dei diamanti. Quale diamante ha attirato la tua attenzione? Scopri cosa rivela la tua scelta cliccando sulla pagina successiva.