Se il riso è la vostra passione ma avete esaurito le idee, perché cercare soluzioni strane? Il risotto con crema di broccoli è pratico, sano, eccezionale

Autunno, stagione di broccoli e di ricette che vanno dagli antipasti ai secondi. Un vegetale che associa nutrimento, leggerezza, salute e dieta, perfetto anche per un primo piatto: il risotto con crema di broccoli è semplice e saporito, ma anche molto delicato.

Una ricetta molto pratica, che può diventare anche un piatto da grandi occasioni. Arricchitelo con dei dadini di pancetta affumicata, dei bastoncini di speck, della salsiccia, oppure del prosciutto crudo. E scegliete un buon riso da risotti, tipo il Carnaroli oppure il Baldo. In meno di mezz’ora metterete tutti a tavola servendo un piatto sano.

Risotto con crema di broccoli

Se per caso avanza, potere conservare il risotto con crema di broccoli in frigorifero per un massimo di 2 giorni all’interno di un contenitore con chiusura ermetica. Poi scaldatelo in una pentola con un mestolo di brodo vegetale.

Ingredienti (per 4 persone)

360 g riso

500 g broccoli

80 g burro

60 g parmigiano grattugiato

1/2 bicchiere vino bianco

brodo vegetale caldo

sale fino

pepe nero

Preparazione:

Ancora prima di partire con il riso, preparate un brodo vegetale classico con carota sedano e cipolla (oppure con il dado vegetale) e tenetelo in caldo. Poi lavate i broccoli, dividendoli in cimette e sbollentateli in acqua bollente leggermente salata per non più di 5 minuti.

Quando sono cotti, ancora sodi, scolateli e metteteli in una ciotola piena di acqua e ghiaccio, per fermare la cottura e mantenere il colore. Frullate quasi tutte le cimette con un po’ di acqua di cottura e tenetene qualcuna da parte per decorare il piatto.

Sciogliete 30 grammi di burro in un tegame, poi versate il riso e tostatelo. Dopo 2-3 minuti sfumate con il vino bianco e quando sarà evaporato, aggiungete subito un paio di mestoli di brodo. Poin poco alla volta versate un mestolo alla volta portando il riso a cottura.

Quando è quasi pronto, aggiungete anche la crema di broccoli e i restanti 50 grammi di burro a pezzetti. Poi mantecate con il parmigiano grattugiato, regolate di sale e pepe continuando a mescolare. Servitelo caldo, meglio se all’onda.