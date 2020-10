Paola Perego positiva al COVID-19: il messaggio della conduttrice

Paola Perego comunica di essere positiva al COVID-19 con un post su Instagram. La celebre conduttrice è asintomatica, nella propria abitazione, sotto controllo medico.

“Desidero farvi sapere che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa e sotto controllo medico”, così Paola Perego comunica ai followers e agli estimatori di aver contratto il COVID-19. Non è il primo caso di positività nella televisione italiana.

Paola Perego positiva al COVID-19: il post su Instagram

Gerry Scotti e Carlo Conti hanno recentemente comunicato la stessa cosa, passando per Alessia Marcuzzi e Lilly Gruber. Diversi sono i nomi celebri coinvolti, ormai la pandemia non fa alcuna distinzione. Infatti cambiano anche i metodi di conduzione: più di qualcuno, infatti, ha deciso di portare avanti i propri programmi in collegamento da casa. Verosimilmente, anche Paola Perego cercherà di ottemperare alle spiacevoli circostanze in altro modo. Per il momento, ci basti sapere che, anche in tv, purtroppo non dormono sonni tranquilli.