Ultimo giorno di lavoro e poi sarà finalmente weekend. Ma come trascorreremo questo venerdì? Le stelle lo sanno! Lasciamo allora la parola alle previsioni, segno per segno, del nostro oroscopo.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Tra stacanovismo, un amore consolatorio e qualche imprevisto di troppo scorre via questo venerdì per i primi tre giorni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Ariete

Successo e competizione sono i vostri pallini del momento. Per loro non dormite, non mangiate e puntate all’obiettivo con caparbia determinazione, incuranti anche di qualche regola che sembra andarvi stretta. Nella coppia però cercate di non dimenticare le basi come il dialogo.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Avevate un piano ben preciso ma ecco che ora il classico imprevisto di turno giunge a sconvolger tutto e vi manda in tilt. Vi tocca però rassegnarvi al cambiamento. A consolarvi arriva l’amore che oggi sembra avere il vento in poppa.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Una giornata nostalgica, mista a un generale senso di dissidio, vela di scuro il vostro umore. Non fate però sì che le ferite del passato intacchino il vostro oggi e il vostro domani.

Amore: 9

Lavoro: 7

salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Tanta carne al fuoco in questo venerdì per i tre segni dello zodiaco qua sotto. Un vero e proprio subbuglio di emozioni che travolge tra amore, divertimento e anche un po’ di lavoro extra.

Oroscopo oggi Cancro

Un subbuglio di emozioni travolge mente e spirito. Forse farebbe meglio a rimanervene a casa ma una serie di imprevisti rischiano di trascinarvi verso i guai.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

La serata più rampante della settimana vi attende, sempre però nel rispetto delle norme di sicurezza. Intanto il lavoro va a gonfie vele grazie a un’inattesa sintonia con i colleghi. Non dimenticatevi però di concedervi un po’ di relax.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Vergine

Oggi decisamente non c’è rischio di annoiarsi. Tra finanze da tenere sotto stretto controllo, malelingue che vi parlano alle spalle e una serata all’insegna della passione non saprete a chi dare il resto.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Solo uno dei prossimi tre segni vivrà un venerdì all’insegna della fortuna. Per gli altri due la farà da padrone un subbuglio interiore difficile da gestire.

Oroscopo oggi Bilancia

Una giornata esplosiva già dal primo caffè del mattino. Mostrandovi calmi e pazienti potete però gestire ogni tensione sebbene qualche coppia scricchiolante potrebbe chiudere oggi il capitolo.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Scorpione

Il mondo del lavoro nona attraversa un momento facile e voi vi state lasciando un po’ troppo trasportare dalla tensione generale. Cercate di rilassarvi, consapevoli che a volte è decisamente meglio assecondare il flusso degli eventi.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Siete a dir poco frizzanti e vi lasciate trascinare da passioni brevi ma intense. Anche le finanze girano bene e così la sorte sembra aver deciso di sorridervi: non dimenticate però di usare la testa.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Un venerdì non propriamente al top quello degli ultimi tre segni dello zodiaco. Se c’è chi sembra baciato da una congiunzione stranamente positiva altri dovranno barcamenarsi in un guazzabuglio di insicurezze.

Oroscopo oggi Capricorno

Sembrava un piano perfetto ma tutto crolla invece all’ultimo minuto. voi però tenute duro, consapevoli che sulla lunga distanza la costanza non potrà che premiarvi. Certo la tensione non manca: sconfiggetela con un po’ di sana attività sportiva.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Acquario

Una giornata movimentata, piena di occasioni, incontri e brio e voi volete goderne veramente ogni istante. Ricordate però che nella vita ci vuole costanza, altrimenti anche questa congiunzione positiva sfumerà in un battito di ciglia.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Smettetevela di piangervi addosso! Le finanze sono l’unico reale problema che avete, anche se spesso siete voi stesse a procurarvelo con spese decisamente sconsiderate. Qualcuno potrà cercare di trarvi in inganno quindi occhi e orecchie ben aperti.