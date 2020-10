Melania Trump, First Lady americana in carica, sfida Jill Biden, moglie del candidato democratico, a colpi di look griffati sempre all’ultima moda.

Mancano pochi giorni al 3 novembre che, oltre ad essere Santa Silvia, è l’Election Day per gli Stati Uniti d’America. Melania e Jill hanno gusti diversi in fatto di stile e lo sottolineano in ogni apparizione pubblica.

Melania Trump, ex modella slovena naturalizzata statunitense, fa discutere sin dall’Inauguration Day a Washington del 20 gennaio 2017. In quell’occasione il web, e buona parte della stampa, la criticarono sia per la scelta del colore azzurro pastello – che in America rappresenta i democratici – sia per il taglio di abito e cappottino volutamente ispirati al look che Jacqueline Kennedy aveva nel 1961 durante l’insediamento alla Casa Bianca dell’amato JFK. Il completo in stile anni cinquanta è stato realizzato da Ralph Lauren.

Melania Trump ed i suoi outfit sempre impeccabili

Nel primo dibattito presidenziale che si è disputato a Cleveland, in Ohio, tra il marito Donald Trump (del quale vi avevamo parlato in merito al suo stato di salute) e lo sfidante Joe Biden, Melania era l’emblema della politica liberale in un completo gessato di Dolce & Gabbana e décolleté di Christian Loubutin.

Nell’ultimo dibattito, a Nashville, Tennesse, ha optato per un look total black firmato Dior. In evidenza, come suo solito, il punto vita grazie ad una sottile cintura in tessuto dietro e vernice davanti, come le classiche scarpe francesi dalla suola rossa. Tocco di classe lo scollo a V non eccessivo e la lunghezza dell’abito. La mascherina, inutile dirlo, era abbinata.

Jill Biden, la bionda professoressa nata nel New Jersey sessantanove anni fa, è cresciuta in Pennsylvania ed ha origini italiane. Il nonno paterno, Gaetano Giacoppa cambiò il cognome in Jacobs una volta giunto ad Ellis Island. Sposata dal 1977 con Joe Biden (78 anni il 20 novembre) l’uomo che si definisce l’unico in grado di battere Trump, ha più volte “riciclato” i look durante la campagna elettorale. La tendenza è molto diffusa tra le celeb, una tra tutte la Duchessa di Cambridge Kate Middleton. Lo si è visto anche nel primo dibattito televisivo dove, eccezion fatta per i grintosi tacchi di Valentino Rockstud, ha indossato un abito in seta verde bottiglia di Gabriela Hearst già sfoggiato alla cena benefica di Save The Children di alcuni anni fa ed in un comizio lo scorso febbraio.

Eccellente scelta degli accessori anche per l’ultimo scontro politico dove le Jimmy Choo in suede rosa cipria con fiocco gioiello non son di certo passate inosservate. Peccato per l’abito a stampa floreale di Dolce & Gabbana che, seppur molto allegro e romantico su base verde acqua, non sta a bene ad ogni età.

Donald Trump avrà anche la maggior parte della stampa e molte star contro, come Beyoncé ed i Rolling Stones, ma lo stile ed il portamento della moglie Melania uniscono tutti. Chapeau!

Silvia Zanchi