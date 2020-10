Per la prima serata dei Live di X Factor 2020, dedicata agli inediti, i Manitoba presentano La Domenica, brano già proposto alle Last Call.

I Manitoba, gruppo composto da una coppia -Filippo e Giorgia- scelti da Manuel Agnelli per entrare a far parte della sua squadra delle band a X Factor 2020, durante la prima serata dei live show hanno presentato il loro inedito, La domenica.

Il brano, romantica storia di una coppia nata per stare insieme (come il sugo della nonna e la domenica per l’appunto), era già stato proposto da Filippo e Giorgia alle Last Call, mostrando subito un ritmo irresistibile e una presenza sul palco capace di travolgere e coinvolgere il pubblico.

Riascoltiamo allora insieme La domenica dei Manitoba e leggiamo con più attenzione le parole del testo.

Manitoba, La Domenica: testo e video

Anche se non va come mi aspettavo

Sono ancora qua

Chissà cosa mi resta

E cosa sono diventata

Dai dimmelo tu

Io sono un rigore e tu Maradona

Io il sugo della nonna e tu la domenica

Ma cos’è questa vita

È correre verso di te

A-desso che mi fai tremare

Io perdo tutto e non mi importa

Stringimi un po’ se vuoi

Che cosa sono e dove vado non lo so

Ma mi basti te

Che coi tuoi occhi sai guidarmi dove vuoi

Non mi bastano mai

Io sono un rigore e tu Maradona

Io il sugo della nonna e tu la domenica

Ma cos’è questa vita

È correre verso di te

A-desso che mi fai tremare

Io perdo tutto e non mi importa

Sì perdo tutto e non mi importa

Stringimi un po’ se vuoi

E quel profumo della domenica

Sarà per sempre con me

E sarà guerra e sarà amore

Ma noi saremo sempre, sempre qua

Io sono un rigore e tu Maradona

Io il sugo della nonna e tu la domenica

Ma cos’è questa vita

È correre verso di te

A-desso che mi fai tremare

Io perdo tutto e non mi importa

Sì perdo tutto e non mi importa

Stringimi un po’ se vuoi