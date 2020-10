Little Pieces Of Marmelade, One Cup of Happiness: testo e video

Little Pieces Of Marmelade, la band del gruppo di Manuel Agnelli di X Factor 2020, presenta alla prima serata dei Live l’inedito One Cup of Happiness.

In occasione della prima serata dei live di X Factor 2020, i Little pieces of marmelade, band scelta da Manuel Agnelli per la sua categoria, hanno presentato il loro inedito One cup of happiness, già proposto durante le audition.

Ritmo devastante, voce graffiante e il brano letteralmente spopola. Riascoltiamolo insieme e scopriamone meglio il testo.

Little Pieces Of Marmelade, One Cup of Happiness

I had a dream Mr. Bones

One cup of happiness for me and Frankie

That girl is sniffing my ass and I think she needs it

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

I’d like to be your sex machine

Sixtynine is a magic number

Cellulite loves going to Jesus

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress

My dream has come true Mr.Bones

I pray the funk will make me freak

I pray the funk will not make me dill

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One Cup of Happiness testo tradotto:

Ho fatto un sogno, signor Bones

Una tazza di felicità per me e Frankie

Quella ragazza mi sta annusando il culo e penso che ne abbia bisogno

Un colpo, una carezza e per favore arrivederci

Un colpo, una carezza e per favore arrivederci

Un colpo, una carezza e per favore arrivederci

Mi piacerebbe essere la tua macchina del sesso

Sessantanove è un numero magico

La cellulite ama andare da Gesù

Un colpo, una carezza e per favore arrivederci

Un colpo, una carezza e per favore arrivederci

Un colpo, una carezza e per favore arrivederci

Un colpo, una carezza e per favore arrivederci

Un colpo, una carezza

Il mio sogno si è avverato, Mr Bones

Prego che il funk mi faccia impazzire

Prego che il funk non mi faccia diventare aneto

Un colpo, una carezza e per favore arrivederci

Un colpo, una carezza e per favore arrivederci

Un colpo, una carezza e per favore arrivederci

Un colpo, una carezza e per favore arrivederci

Un colpo, una carezza e per favore arrivederci