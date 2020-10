Guenda Goria ha dichiarato di aver visto un fantasma al GF Vip. Elisabetta Gregoraci ha subito pensato possa essere sua madre.

Attimi di paura al GF Vip. La concorrente Guenda Goria, mentre parlava con sua madre, Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci si è estraniata per qualche secondo e le sue compagne di viaggio le hanno prontamente chiesto se fosse tutto ok, visto che è sembrata apparire piuttosto strana e diversa dal solito.

La figlia d’arte, tra l’altro il suo ex l’ha duramente attaccata, ha ammesso di essere andata per qualche secondo in un’altra dimensione, che ha definito extrasensoriale, e che in quell’istante ha visto la figura di una donna accanto ad Elisabetta.

Questa donna, secondo quanto rivelato dalla Goria, era totalmente vestita di nero e con il volto coperto da un nero. Una donna che ha definito con un volto segnato dalla grande fatica e un po’ in là con l’età.

Guenda Goria ha visto un fantasma al GF Vip ed Elisabetta Gregoraci, visto com’è stata descritta questa figura che era al suo fianco, ha subito sospettato possa essere sua madre, scomparsa qualche tempo fa a causa di un tumore.

Elisabetta Gregoraci preoccupata al GF Vip: Maria Teresa interviene

la visione di guenda ✨sono su un altro pianeta

✨visualizzo delle figure accanto a voi

✨sono su un piano extra-sensoriale

✨una donna mora, vestita di nero con un velo nero, anziana

✨lasciamo perdere… (sogni d’oro eh…)#gfvip pic.twitter.com/scMa3yJz0L — threshold, il napolitano fugoso (disse dayane) (@heythreshold) October 29, 2020

Maria Teresa Ruta non è rimasta sconvolta più di tanto, a differenza delle sue colleghe, in merito alla visione avuta da sua figlia Guenda Goria al Grande Fratello Vip.

La conduttrice ha ammesso che Guenda non è nuova a questo genere di cose, in quanto anche in passato avrebbe visto delle presenze intorno a lei, tanto da diventare una sorta di normalità nei suoi confronti.

Elisabetta Gregoraci è apparsa piuttosto scossa ed ha continuato a fare numerose domande alla sua compagna di viaggio, perché convinta che la donna che avrebbe visto sia in realtà sua madre. “Ma era tanto anziana?” ha chiesto la conduttrice, che è stata protagonista di un clamoroso gossip a Mattino 5. “Ma cosa succede quando vedi queste figure? E’ qualcosa di positivo invece negativo?”

“No, nulla di negativo. Semplicemente mi capita di vedere delle figure” ha commentato Guenda, provando a tranquillizzare la Gregoraci, che è sembrata quella più presa da tutta particolare situazione.

Guenda Goria ha visto il fantasma della madre di Elisabetta Gregoraci al GF Vip? Purtroppo questo non possiamo saperlo e gli utenti della rete si chiedono semmai Alfonso Signorini affronterà la questione durante la diretta di questa sera.