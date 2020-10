A Mattino 5 sono state riportate alcune scottanti dichiarazioni su Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini prima del GF Vip.

Elisabetta Gregoraci è tornata ad essere una delle protagoniste indiscusse del talk dedicato alla cronaca rosa di Mattino 5 ed anche questa volta gli scoop sulla sua vita privata non sono di certo mancati. Che cosa è successo?

In collegamento con Federica Panicucci, c’era Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, che sull’ultimo numero del magazine è riuscito ad ottenere nuovi e succosi retroscena sulla vita dell’ex moglie di Briatore. Che cosa ha scoperto?

Attraverso un’intervista rilasciata da Milo Coretti, ex vincitore del Grande Fratello, Signoretti ha potuto rivelare al grande pubblico che tra la conduttrice, a cui Adua Del Vesco si è ribellata, e Stefano Bettarini c’è stato molto di più di una semplice amicizia. Tant’è che Milo, che all’epoca lavorava con loro a Buona Domenica, l’edizione di Paola Perego, li avrebbe sentiti in atteggiamenti intimi nei camerini, visto che il suo si trovava proprio accanto al loro.

Milo non sembra avere alcun dubbio e sostiene che tutti quelli che lavorano al programma erano a conoscenza di questo flirt tra loro.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini sono stati beccati in atteggiamenti in intimi nei camerini. O almeno questo è quello che dichiara Coretti, affermando che ha sentito una grossa complicità nel suo camerino tra i due.

Mattino 5: Milo Coretti smaschera Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini

I gossip lanciati da Mattino Cinque non sono di certo finiti qua. Riccardo Signoretti ha dichiarato anche che Flavio Briatore avrebbe intuito che tra Elisabetta Gregoraci e Bettarini ci fosse qualcosa e che ovviamente non avrebbe fatto i salti di gioia e per questo motivo i due avrebbero interrotto ogni rapporto, ma aspettate.

Vi abbiamo specificato che l’edizione a cui fa riferimento Milo è una di quelle condotte da Paolo Perego, precisazione non a caso perché Signoretti ha chiesto maggiori chiarimenti a lei e la sua risposta non è di certo tardata ad arrivare.

“All’epoca ero fin troppo concentrata a condurre 7 ore di diretta per accorgermi che cosa succedesse tra i vari personaggi del cast” ha commentato la conduttrice, che sembrerebbe non essersi accorta di nulla sull’ipotetico flirt tra Bettarini, che ha rinviato il suo ingresso al GF Vip a causa di Selvaggia Roma. Anche se Milo Coretti ha insistito nel precisare che tutti all’epoca erano a conoscenza del legame che c’era tra loro.

Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip sceglierà di replicare alle continue indiscrezioni sul suo conto?

A Mattino 5 tutti gli opinionisti hanno rivelato di non vedere l’ora di assistere all’incontro tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini al GF Vip, ma ciò potrebbe non avvenire in quanto la concorrente potrebbe abbandonare la casa più spiata d’Italia stasera e non beccare mai l’ex calciatore che ancora non è a conoscenza della data del suo ingresso.