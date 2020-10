Vi ricordate di Dennis Fantina, primo vincitore di Amici quando si chiamava Saranno Famosi? Ecco cosa fa oggi.

Dennis Fantina è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte alla prima edizione di Amici di Maria De Filippi, quando il talent show di canale 5 si chiamava ancora Saranno Famosi prima di cambiare in maniera definitiva nome.

Dennis prese parte al programma in veste di cantante è riuscì a classificarsi al primo posto. Dopo il suo percorso nella scuola più famosa d’Italia è riuscito a pubblicare ben 3 album, ma purtroppo non è riuscito ad ottenere il successo sperato e nel corso di questi anni è caduto un po’ nel dimenticatoio, non riuscendosi ad affermare come vorrebbe nella scena musicale.

Ma che fine ha fatto Dennis Fantina? Ecco che cosa fa oggi il primo vincitore storico di Maria De Filippi, che da qualche tempo ha abbandonato le scene.

Denis Fantina oggi: cosa fa il primo vincitore di Saranno Famosi

Dennis Fantina, come anticipato, dopo aver partecipato a Saranno Famosi e pubblicato ben 3 anni non è riuscito ad emergere nel panorama musicale. Purtroppo però a suo svantaggio ha giocato anche il fattore che prendendo parte alla prima edizione del talent, tutto era ancora una continua scoperta e i discografici, a differenza di oggi, preferivano non puntare su chi usciva dal programma, mentre oggi, grazie anche ai social, succede l’esatto opposto.

Dennis Fantina di Saranno Famosi, proprio come il suo collega Paqualino Maione di Amici sparito dalle scene, nonostante tutto prova a realizzare quello che è il suo sogno ed ha preso parte, lo scorso anno, ad All Together Now, il game show musicale di Michelle Hunziker, arrivando in finale senza però riuscire a vincere il montepremi finale.

Durante il corso di quell’edizione ha rivelato di essere purtroppo disoccupato, ma che spera di potere riuscire a realizzare il suo sogno di poter vivere di musica.

Qualche anno fa però hanno fatto discutere e non poco le sue dichiarazioni contro Maria De Filippi, in cui rivelava di esserci rimasto male di non essere stato considerato per il torneo dei tornei con i vincitori, facendo intendere di essersi sentito messo un po’ da parte rispetto gli altri vincitori del programma che ritiene siano stati più seguiti una volta terminata la loro esperienza nel programma. La conduttrice ha replicato sottolineando che purtroppo lei non ha alcuna colpa o merito sulle carriere degli allievi della scuola e che lei è disponibile soltanto per dare dei consigli ma non può fare nulla di più per le loro carriere.

Dennis Fantina oggi non sembra aver messo del tutto da parte la voglia di sognare e non possiamo che augurargli di poter riuscire a sfondare nel mondo della musica come lui desidererebbe fare.