Come utilizzare la zucca: ecco 3 ricette salate appetitose

Se hai tanta zucca da smaltire ecco 3 ricette salate appetitose per utilizzare l’ortaggio tipico della stagione autunnale.

Non è autunno senza le zucche. Questi deliziosi ortaggi appartenenti alla famiglia delle Cucurbitaceae sono molto versatili in cucina. Con la zucca infatti è possibile preparare tante ricette sia dolci che salate. Il suo sapore dolciastro poi ben si presta a diversi abbinamenti.

Nonostante ne esistano di diverse tipologie e forme, le zucche mantengono sempre le stesse proprietà nutrizionali e gli stessi benefici per l’organismo. Particolarmente adatte nelle diete ipocaloriche, presentano infatti un basso contenuto di calorie, così come di zuccheri e grassi. Inoltre sono ricche di fibre, minerali e vitamine, in particolare la A, quelle del gruppo B e la C.

Scopriamo allora 3 ricette salate a base di zucca super appetitose per smaltire tutta la zucca che avete a casa in questo periodo.

Frittelle di zucca: ricetta facile in pochi minuti

La prima ricetta che vogliamo proporvi sono delle sfiziosissime frittelle salate a base di zucca da realizzare in pochi minuti. Per prepararle basterà seguire la video ricetta che in ogni caso vi riportiamo anche qui.

Ingredienti

800 g zucca già pulita

7 cucchiai di farina

7 cucchiai di parmigiano

prezzemolo q.b.

sale q.b.

4 uova

olio per friggere q.b.

Procedimento

Innanzitutto puliamo la zucca, privandola dei semi, delle parti filamentose e della buccia. Poi la grattugiamo con una grattugia dai fori larghi. In una ciotola uniamo alla zucca grattugiata il prezzemolo sminuzzato, le uova e il sale, quindi amalgamiamo tutti gli ingredienti. Aggiungiamo il pepe nero e il Parmigiano e mescoliamo ancora. Infine uniamo la farina. Mescoliamo bene il tutto fino a che il composto non diventi leggermente liquido grazie all’acqua di vegetazione rilasciata dalla zucca.

Quindi mettiamo in una padella dell’olio. Possiamo scegliere, come in questo caso, l’extra vergine di oliva, o quello di semi per friggere. Con l’aiuto di due cucchiai formiamo le frittelle, andando a schiacciarle leggermente al centro. Lasciamole cuocere per circa 4 minuti totali, quindi 2 minuti per lato. Quando saranno dorate e croccanti significa che sono pronte. All’interno invece dovranno essere morbide.

Una volta cotte lasciamole scolare sulla carta assorbente, quindi serviamole. Questa ricetta a base di zucca potrete utilizzarla come un antipasto o un delizioso finger food per un aperitivo in famiglia o con amici.

Focaccia alla zucca: ricetta facile e veloce

Occupiamoci ora della seconda ricetta, di cui potrete seguire il video qui sopra. Si tratta di una focaccia alla zucca da realizzare in poche e semplici mosse. Ecco come prepararla.

Ingredienti

600 g di purea di zucca (1Kg da cruda con buccia)

700 g di farina 0

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

5 g di lievito di birra secco o lievito di birra fresco

14 g di sale

rosmarino q.b.

sale in fiocchi o granelli

Preparazione

Anche qui partiamo dalla zucca, puliamola, leviamo la buccia e tagliamola a pezzi. Mettiamola su una teglia ricoperta con carta da forno e aggiungiamo un filo d’olio evo, sale, rosmarino e, se piace, del peperoncino. Mettiamo in forno a 180° C per 25 minuti. Altrimenti se abbiamo il recipiente adatto per il microonde possiamo cuocerla lì per 10 minuti alla massima potenza.

Quando sarà cotta e quindi morbida la frulliamo. In una ciotola aggiungiamo la farina e facciamo un buco al centro dove andremo a mettere la polpa di zucca. Aggiungiamo 2 cucchiai di olio evo e il lievito. Quindi mescoliamo. Aggiungiamo anche il sale. Continuiamo ad impastare fino ad ottenere un composto omogeneo che andremo a coprire con della pellicola. Facciamo lievitare fino a che non triplichi di volume.

A questo punto potremo fare o una sola focaccia in una teglia grande, oppure dividere l’impasto in due parti e metterlo in due teglie un po’ più piccole, in questo caso da 30×22 centimetri. Ungiamo il fondo della teglia e stendiamo l’impasto con le mani.

Aggiungiamo quindi del rosmarino fresco, del sale in scaglie e un altro filo d’olio. Quindi facciamo lievitare altri 40 minuti. Ora possiamo infornare in modalità statica a 210°C per 15 minuti nella parte bassa del forno e per altri 10 minuti in quella centrale.

Sforniamo e lasciamo raffreddare, quindi tagliamo a quadrati o rettangoli e serviamo. Sarà un’ottima merenda soffice soffice anche per i nostri bambini.

Polpette di zucca: ricetta facile

Tra le ricette salate a base di zucca la terza che proponiamo è quella delle polpette di zucca fritte. Morbide e gustose, dal cuore filante, sono perfette da mangiare sia come antipasto che come secondo piatto. Per una versione più light basterà cuocerle al forno seguendo lo stesso procedimento di preparazione.

Ingredienti per 24 polpette

500 g di zucca

1 uovo

100 g di Grana Padano

100 g di pangrattato (più quello per impanare)

rosmarino q.b.

100 g di provola

sale q.b.

pepe q.b.

olio EVO q.b.

500 ml di olio di semi (per friggere)

Preparazione

Anche qui partiamo dalla zucca. Dopo averla ben pulita e sbucciata la tagliamo a fette e la mettiamo in una teglia ricoperta con carta da forno. Aggiungiamo sale, pepe e un filo d’olio e inforniamo per 30 minuti a 200°C. A metà cottura giriamo le fette. Una volta cotta la sforniamo e la schiacciamo per bene con una forchetta. Quindi aggiungiamo un uovo, il Grana Padano, il pangrattato e il rosmarino sminuzzato.

Mescoliamo con le mani per amalgamare bene tutti gli ingredienti fra di loro. A questo punto iniziamo a formare le nostre polpette. Prendiamo un po’ d’impasto e con le mani formiamo una polpetta dove all’interno metteremo un pezzo di provola. Chiudiamo bene e passiamo nel pangrattato. Proseguiamo così fino ad esaurimento dell’impasto.

A questo punto possiamo friggerle nell’olio di semi quindi scolarle nella carta assorbente. Altrimenti le possiamo cuocere in forno.

Scopri anche le ricette dolci a base di zucca come la torta alla zucca con le gocce di cioccolato o il tortino di zucca con cuore al cacao, solo 20 calorie per 100 grammi.