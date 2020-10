Scopri qual è la bugia più grande dei vari segni dello zodiaco. E in cosa sono soliti mentire. La risposta delle stelle segno per segno.

Mentire, si sa, non è una cosa bella. Tante volte chi mente finisce infatti con il porre fine a rapporti anche importanti e tutto senza raggiungere con certezza i propri obiettivi. D’altro canto, quasi nessuno riesce ad essere sempre sincero con tutti. Certo, al mondo esistono diversi tipi di bugie che vanno da quelle che hanno lo scopo di ingannare gli altri a quelle così dette buone e che invece mirano a proteggere.

Ciò nonostante le bugie finiscono quasi sempre con il far male, non solo a chi le riceve ma a anche a chi le dice. E anche se il detto dice che le bugie hanno le gambe corte, per chi si trova a subirle, il tempo assume tutto un altro valore. Per questo motivo oggi cercheremo di scoprire in cosa mentono più spesso i vari segni dello zodiaco. Anche se può sembrare strano, infatti, persino le stelle possono influenzare questo aspetto così delicato ed importante. Pronti a scoprire cosa vi aspetta?

La bugia più grande che dicono i segni dello zodiaco

Ariete – Quelli che esagerano le proprie capacità

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone che amano mettersi in mostra. Così, le bugie più grandi che possono raccontare sono quelle che riguardano il loro modo di essere e le prestazioni. Pur di apparire più importanti sono infatti disposti a spararle grosse. Cosa che fanno con il sorriso sulle labbra e senza mai scomporsi. Si tratta infatti di persone che puntano sempre e solo a divertirsi e che non hanno voglia di costruire castelli di parole da ricordare di volta in volta. Scoprirli, quindi, è molto più facile di quanto si pensi. Cosa della quale i nativi del segno sono consapevoli pur senza farsene un cruccio. Di solito, infatti, ciò che conta per loro è l’attenzione del momento. Inoltre, anche dopo essere stati scoperti non si fanno grandi problemi, continuando a mentire con il sorriso sulle labbra. Per fortuna le loro sono bugie solitamente innocue.

Toro – Quelli che mentono su ciò che hanno fatto

Partiamo dal presupposto che i nativi del segno zodiacale del Toro non amano mentire. Per loro, infatti, è molto importante vivere una vita il più rilassata possibile. E per ottenere un simile risultato, il loro più grande desiderio è quello di non avere problemi di alcun tipo con nessuno. Detto ciò, ogni tanto, se sanno di poter andare incontro a discussioni che preferirebbero evitarsi, sono disposti a dire qualche bugia. Di solito, ciò può avvenire per nascondere qualcosa che hanno fatto e che sanno non essere apprezzata da chi hanno intorno. Quando decidono di omettere qualcosa o di nascondere un dato particolare, il loro modo di mentire è esemplare. E pur di averla vinta sono disposti a lottare in tutti i modi, negando anche l’evidenza. È comunque una situazione che avviene davvero di rado. Motivo per cui, chi li conosce può stare abbastanza sicuro.

Gemelli – Quelli che inventano storie

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono particolarmente bravi a raccontare storie. Il più delle volte lo fanno con il solo scopo di divertirsi o di ottenere una reazione di qualche tipo dai loro interlocutori. Detto ciò, non si divertono a mentire sulle cose serie. E anche se quando scelgono di farlo sono così bravi da risultare perfettamente credibili, in genere inventano solo storie che sanno di poter supportare a lungo nel tempo. Ogni tanto possono usare quest’abilità nascondere un tradimento o per proteggere un amico che chiede loro di creargli un alibi. Si tratta per di situazioni davvero rare e dei quali non vanno sempre fieri. Nonostante le apparenze, infatti, si tratta di persone che amano stare tra gli altri e che per questo motivo, quando possono, preferiscono non dover ricorrere alle bugie.

Cancro – Quelli che dicono ciò che gli altri si aspettano di sentire

I nativi del segno zodiacale del Cancro amano tessere rapporti piacevoli con le persone. Se per farlo devono mentire dicendo qualcosa che non pensano ma che gli altri si aspettano, non si fanno grandi problemi in merito. Per loro, infatti, ciò che conta sono i risultati. E se si tratta di relazioni, la cosa a cui ambiscono maggiormente è la possibilità di avere dei rapporti piacevoli con le persone che gli interessano davvero. Sentire delle bugie da loro è quindi molto probabile. È sempre bene ricordare, però, che il più delle volte non costruiscono storie da zero ma esagerano ciò che hanno già tra le mani. Cosa che, per assurdo, li rende ancor più credibili.

Leone – Quelli che coprono gli errori commessi

I nati sotto il segno zodiacale del Leone hanno un estremo bisogno di piacere agli altri. Così come necessitano di sentirsi sempre al centro dell’attenzione. Amando apparire sempre come persone in gamba, tendono a mentire sugli errori commessi. I nativi del segno, infatti, non riescono mai ad ammettere (neppure a se stessi) di aver commesso un torto. E quando ciò avviene preferiscono costruirsi subito un alibi in grado di proteggerli e di farli apparire come persone forti, sicure di se e particolarmente in gamba. Si tratta quindi di persone un po’ sopra le righe e spesso difficili da comprendere. C’è da dire, però, che è anche difficile scoprirli. A meno di non conoscerli bene. Chi li frequenta e ha la giusta sensibilità può infatti cogliere i sottili cambiamenti che li riguardano quando cercano di coprire un errore o una piccola mancanza.

Vergine – Quelli che mentono quando cercano delle scuse

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono persone che non amano molto le bugie ed in particolare non sopportano che gliene vengano dette. Ciò nonostante, quando si tratta di loro, sono sempre pronti a trovare delle scappatoie. Se si tratta di trovare una scusa per non uscire o per evitare un incontro di cui non hanno voglia sono infatti pronti a mentire e a raccontare di impedimenti che, ovviamente non esistono. Per fortuna loro non si tratta di bugie che vengono scoperte. E le rare volte in cui ciò può capitare, sanno sempre come gestire la situazione buttando il tutto sugli aspetti divertenti delle bugie pronunciate. Una sorta di difensiva che funziona almeno la metà delle volte.

Se vuoi scoprire quali sono le bugie che dicono gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.