A seguito di tutte le polemiche portate avanti soprattutto dall’opposizione dopo l’attentato in Francia, il ministro Lamorgese ha deciso di rispondere.

A seguito dell’attentato di ieri in Francia l’opinione pubblica mondiale è rimasta sconvolta ed incredula davanti all’efferatezza degli omicidi di cui si è macchiato il killer.

Tantissimi leader, di tutta Europa e non, hanno espresso la loro solidarietà alla Francia tutta ed al Presidente Macron.

Per conoscere qualche dettaglio in più su tutta la faccenda basta cliccare qui, intanto però bisogna evidenziare che soprattutto in Italia si sono scatenate una carrellata di polemiche.

Tutte nei confronti del governo italiano e del ministro Lamorgese a seguito della scoperta del fatto che il killer fosse sbarcato a Lampedusa.

Sul fronte dell’opposizione sono state mosse accuse nei confronti del ministro Luciana Lamorgese spingendo proprio per le sue dimissioni.

Luciana Lamorgese, ministro degli Interni, ha risposto oggi a queste accuse.

Vediamo.

Luciana Lamorgese sull’attentato in Francia: “Nessuna responsabilità del Governo”

Lamorgese si è infatti lasciata ad alcune dichiarazioni molto importanti.

“Questo è un attacco all’Europa, non c’è nessuna responsabilità del governo” ha dichiarato il ministro.

Il tutto è stato dichiarato nel corso di un’intervista a Rainews e a SkyTg24 parlando dell’attentato di ieri a Nizza per mano di un cittadino tunisino, Brahim Aoussaoui, sbarcato a Lampedusa.

“E’ il momento di fermare le polemiche” ha poi aggiunto.

Una risposta quindi netta a proposito della richiesta di dimissioni da parte dell’opposizione dopo che è emerso che il killer della strage di Nizza era sbarcato a Lampedusa.

Luciana Lamorgese ha poi risposto alle accuse mosse soprattutto dal leader della Lega, che ha riportato sui social e che potete vedere di seguito, riguardo i decreti sicurezza.

“Responsabilità non ce ne sono da parte nostra” – ha dichiarato per poi aggiungere – “ho sentito che si parla dei decreti sicurezza che abbiamo modificato ma devo dire che i decreti sicurezza hanno creato insicurezza”– per poi concludere con – “perché hanno messo in strada 20mila persone che “sono dovute uscire dal sistema dell’accoglienza”.

Risposta netta alle polemiche da parte del ministro Lamorgese.