Uomini e Donne oggi 29 ottobre: Gemma Galgani sotto choc al centro dello studio, il gesto di Biagio la ferisce.

Nuove lacrime e nuove delusioni per Gemma Galgani nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 29 ottobre. La dama di Torino, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, tornerà al centro dello studio. Dopo i soliti battibecchi con Tina Cipollari con la quale non riesce a trovare un punto d’incontro, Gemma racconterà con entusiasmo il suo appuntamento con Biagio, ma due gesti del cavaliere la feriranno fortemente. Andiamo a scoprire cosa accadrà.

Uomini e Donne oggi 29 ottobre: Gemma delusa da Biagio, Davide fa piangere Beatrice

Gemma racconterà di aver pranzato con Biagio e di essersi trovata molto bene. Peccato che l’arrivo di Maria rovini l’atmosfera. La dama, infatti, racconterà di essere stata raggiunta in ospedale da Biagio con cui ha condiviso la gioia per la nascita della nipotina. Come se non bastasse, Gemma che nelle prossime puntate si riavvicinerà a Nicola Vivarelli, sarà spiazzata dalla rivelazione di Sabrina, un’altra dama con cui sta uscendo il cavaliere.

Dopo il pranzo con Gemma, infatti, pare che Biagio abbia cenato con Sabrina. Un gesto che ferirà fortemente la Galgani che non nasconderà la propria delusione.

La puntata, poi, dovrebbe proseguire con Davide Donadei. Maria De Filippi manderà in ondal’esterna con Beatrice con cui il feeling continua al punto che i due si baceranno ancora. Successivamente, sarà trasmessa l’esterna di Davide con Chiara e anche con quest’ultima scatterà un pacio molto passionale (sarà uno degli ultimi baci dopo la decisione di Maria De Filippi di vietarli ndr).

Il bacio tra Davide e Chiara causerà l’amaro sfogo di Beatrice che si sentirà presa in giro lasciando lo studio. Il tronista, invece, ammetterà di non aver apprezzato la mancata reazione di Chiara al suo bacio con Beatrice e lascerà a sua volta lo studio per andare a riprendere proprio Beatrice con cui tornerà in studio poco dopo. Sarà una puntata ricca di lacrime, dunque, quella che andrà in onda alle 14.45 su canale 5?