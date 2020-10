Scopri quali sono le caratteristiche del partner giusto per te. Il parere delle stelle in base al tuo segno zodiacale.

Trovare la persona giusta, spesso è più difficile di quanto non si pensi. Al di là dell’amore e dell’attrazione fisica, infatti, anche i modi di fare sono importanti e spesso decisivi per la durata di un rapporto. Per questo motivo quando si pensa alle caratteristiche giuste da cercare in un futuro compagno, il modo in cui si pone e la capacità di corteggiare andrebbero sempre prese in considerazione.

A tal proposito, oggi cercheremo di capire qual è il tipo di partner giusto per ogni donna dello zodiaco. Un modo come un altro per avere un punto di vista più ampio e qualche aspetto in più da considerare sulla persona che si desidera veramente avere al proprio fianco.

Scopri qual è il partner giusto per una relazione in grado di funzionare

Ariete – Il partner in grado di gestirti

Se si parte da un punto di vista puramente astrologico, i segni zodiacali più adatti a te come partner sono quelli del Sagittario e della Bilancia. Andando sul profilo caratteriale, invece, la scelta dovrebbe posarsi sempre su chi si mostra determinato, instancabile e con un certo amore per l’avventura. Per una persona forte ed energica come te, infatti, ci vuole qualcuno che sappia tenerti testa ma che sia al contempo in grado di assecondarti in quelle piccole pazzie delle quali hai bisogno per sentirti bene. Aspetti spesso inconciliabili tra loro e che per la maggior parte delle persone rappresentano un enigma difficile da risolvere. Enigma che la persona giusta saprà sicuramente trattare nel modo giusto, lasciandoti i tuoi spazi e la libertà della quale necessiti senza per questo farti sentire messa da parte o trascurata. Certo, si tratta di una persona non esattamente facile da trovare. Una volta sul tuo cammino, però, saprai come riconoscerla all’instante.

Toro – Il partner che sa capirti

Da un punto di vista astrologico, un segno zodiacale che può starti accanto nel modo corretto è quello della Vergine la cui calma si sposa perfettamente con il tuo modo di essere. Per quanto riguarda il carattere, invece, l’uomo perfetto per te è quello in grado di corteggiarti con romanticismo ma senza mai tralasciare la parte della passione. Il tuo bisogno di coccole si alterna infatti ad un bisogno estremo di vivere costantemente con passione. E questi sono aspetti che molto spesso, chi si relaziona con te, fa fatica a comprendere come trattare. Un partner in grado di osservare come ti muovi e di trattarti per offrirti il meglio di se, è quindi quello che dovresti scegliere per te. Solo così, infatti, potrai raggiungere il sogno d’amore che ti porti dietro e del quale hai bisogno per sentirti bene ed in linea con il tuo modo di essere.

Gemelli – Il partner ricco di sorprese

Per un persona come te, alla costante ricerca di novità e di esperienze da fare, i segni zodiacali che si presentano indicativamente più adatti sono quelli della Bilancia e dell’Acquario. Da un punto di vista caratteriale, invece, ciò su cui dovresti porre attenzione è la capacità di divertirti e intrattenerti in ogni momento. Con la tua propensione alla noia, infatti, è spesso difficile stare al tuo passo. E solo una persona curiosa e sempre in grado di inventarsi qualcosa può fare davvero al caso tuo. Inutile dire che a queste qualità dovrà unire anche un modo di corteggiarti e di farti sentire amata che vada oltre la media e che ti aiuti a sentirti protagonista quanto basta per vivere al massimo ogni singola giornata, consapevole come non mai di aver al tuo fianco la persona giusta nonché quella che sarai in grado di amare ogni giorno.

Cancro – Il partner super romantico

Il tuo lato romantico e a volte un po’ infantile, da un punto di vista astrologico si sposa bene con il segno dei Pesci, noto per essere sognatore e innamorato dell’amore. Se ci si basa solo sul modo di essere, il partner perfetto per te è quello che sa come corteggiarti in ogni momento della tua vita. Che sa dimostrarti amore, farti sentire bella e importante e tutto senza mai cancellare la propria identità. Si gioca quindi su due piani particolarmente importanti perché se da un lato hai bisogno di qualcuno che sappia farti sentire viva, dall’altro pretendi sempre di essere viziata come una bambina. E le due cose insieme, spesso e volentieri, risultano inconciliabili. Per fortuna, un partner in grado di passare da un estremo all’altro e cotto di te al punto giusto potrebbe darti ciò di cui hai bisogno e farti sentire davvero al settimo cielo.

Leone – Il partner dinamico

Il tuo voler stare sempre al centro dell’attenzione ti porta ad aver bisogno di un partner che sia in grado di farti sentire speciale senza però esserti inferiore. Quando si tratta di amore, infatti, hai bisogno di qualcuno che sia in grado di farti da spalla, di appoggiarti e di offrirti al contempo spunti sempre nuovi sui quali riflettere. Se da un punto di vista astrologico puoi star bene con un segno dell’Ariete, dall’altro hai bisogno che ci sia anche una controparte di dolcezza e di romanticismo. Inoltre, cosa non meno importante, necessiti di un partner dinamico e costantemente in grado di cambiare. Qualcuno che sappia adattarsi alle tue necessità e alle avventure che sei solita inseguire senza neanche pensarci. In questo modo potrai avere tutto ciò di cui hai bisogno in una sola persona. Esattamente come nei tuoi sogni più segreti.

Vergine – Il partner rassicurante

Se da un punto di vista astrologico ti sposi bene con il segno zodiacale del Capricorno, nella vita hai prima di tutto bisogno di qualcuno che sappia darti una visione delle cose più rosea. Spesso portata a pensare in negativo, ti lasci infatti sopraffare dalle emozioni, vivendo male situazioni che invece potrebbero essere più che piacevoli. Un partner in grado di fartelo notare e di farti sentire al sicuro è quindi ciò di cui hai veramente bisogno. Sopratutto se a ciò saprà unire la capacità di darti una prospettiva più bella di tutto ciò che ti circonda. Con un partner così, infatti, la tua vita potrebbe migliorare sensibilmente, portandoti a sentirti più viva e più sicura di te. Cosa che si rifletterebbe su vari aspetti della tua vita, portando a migliore a volte impensabili.

