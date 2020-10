Scopri, segno per segno, che cosa l’oroscopo di oggi ha in serbo per tutte noi: giornata sì o giornata no?

Sarà la tua giornata fortuna o qualche tiro mancino della sorte giungerà a metterti i bastoni tra le ruote? Le stelle lo sanno! Lasciamo allora la parola alle previsioni dell’oroscopo per scoprire che cosa attente tutti i segni dello zodiaco in questa giornata di giovedì 29 ottobre.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Il cuore sembra l’arma vincente dei primi tre segni dell’oroscopo di oggi. Se i sentimenti viaggiano a gonfie vele però qualche difficoltà extra potrebbe sorprendere nel mondo del lavoro.

Oroscopo oggi Ariete

Sensazioni positive vi spingono ad approfondire nuove conoscenze che sembrano tanto simili all’atteso Principe Azzurro.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

Se tutto vacilla è il cuore a regalarvi stabilità, donandovi quel sorriso che tanto attendevate in un periodo difficile.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Temevate che la coppia scricchiolasse e invece oggi riscoprite una complicità che vi fa sognare il “vissero per sempre felici e contenti”

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

C’è a chi va bene e a chi va male, come sempre del resto nella vita. In amore solo uno dei tre segni potrà sorridere mentre il lavoro sembra accontentare un po’ tutti. E la salute? Scopriamolo insieme.

Oroscopo oggi Cancro

Pensavate di aver trovato l’amore e invece dovete fare qualche passo indietro: non è ahimè tutto oro quello che luccica!

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

Le amiche vi reclamano e dovrete trovare il tempo per dedicarvi a loro: hanno bisogno di voi e certo non potete tirarvi indietro.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Vergine

Il portafoglio piange in questo giovedì e sarà bene tenerlo un po’ al riposo: non è periodo per spese folli!

Amore: 6

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Giornata mediocre per questi tre segni dello zodiaco. Si arranca anche solo per rendere passabile la situazione e persino un passo in avanti potrebbe esser considerato un vero e proprio successo.

Oroscopo oggi Bilancia

E’ la giornata giusta da condivider con le amiche: loro, molto più del partner, sapranno regalarvi il sorriso.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 5

Oroscopo oggi Scorpione

Il peso pare esse ala vostra croce: fate di tutto per rimanere in forma, con le Feste di Natale all’orizzonte che ciò minacciano il vostro giro vita.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Il vostro meglio oggi lo date come mamme. Se avete bambini godeteveli se ancora devo arrivare è il momento giusto per provarci.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 9

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

C’è chi si rifugia nella coppia, finalmente felice, e chi nella salute, almeno quella sembra non abbandonarci. Il lavoro invece scricchiola ma fortunatamente il weekend è sempre più vicino.

Oroscopo oggi Capricorno

Un po’ di acciacchi qua e là tentano di minare la giornata. Non lasciatevi schiacciare!

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

La voglia di maternità avanza e se il cielo vi premierà con una femminuccia sarà un rapporto degno di Una mamma per amica

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Qualche chilo di troppo vi appesantisce e rovina a vostro autostima. Urge correre ai ripari.