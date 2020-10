Pronto a controllare se la dea bendata ha baciato proprio te? Ecco quali sono i numeri del Million Day estratti il 29 Ottobre 2020.

Da quando è stato inaugurato, cioè nel Febbraio del 2018, il Million Day ha fatto felici moltissimi italiani: secondo le stime ufficiali sono ben 133 i nuovi milionari italiani che hanno letteralmente cambiato vita grazie al bacio della dea bendata.

Il Milione messo in palio ogni giorno viene assegnato al giocatore che è riuscito a indovinare tutti i numeri estratti, che sono 5 da 1 a 55.

Indovinando 4 numeri si vincono invece 1.000 Euro e indovinando “solo” 3 numeri si mettono in tasca 50 Euro. Lo Stato offre invece un caffè a chi, puntando 1 Euro indovina 2 numeri: il montepremi per gli ambi è di 2 Euro.

L’estrazione avviene ogni giorno alle 19:00. È possibile far registrare le proprie giocate nelle ricevitorie fino alle ore 18:45 e poi, dalle 19:15 in avanti, è possibile giocare numeri validi per l’estrazione del giorno successivo.

Per chi non volesse o non potesse recarsi in ricevitoria è possibile scaricare sul proprio telefono una app che permette di eseguire le proprie puntate in tutta sicurezza.

L’ultimo milione di Ottobre è stato assegnato a un giocatore che aveva puntato 1 solo Euro (quindi aveva optato per una giocata base) e che ha portato a Busto Arsizio il montepremi massimo. Nel solo corso di Ottobre sono stati vinti ben dieci milioni di Euro, cioè una media di uno ogni tre giorni.

Gli ultimi numeri del Million Day estratti in Ottobre

Come sanno benissimo i giocatori delle varie lotterie, è sempre bene controllare i numeri estratti nel corso delle estrazioni precedenti, così da non puntare su numeri appena usciti e che molto difficilmente si presenterebbero nel corso di due estrazioni consecutive.

Una curiosità: il 27 è stato estratto in terza posizione in due giorni consecutivi: martedì 27 Ottobre e mercoledì 28.

24 27 28 32 40 19 24 27 31 37 2 14 27 40 42 18 26 36 46 54 1 6 13 20 47 23 28 37 42 51 5 16 21 29 33

Le probabilità di vincere al Million Day sono le seguenti:

Categoria di vincita Probabilità di vincita 2 1 su 17,7 3 1 su 284 4 1 su 13.915 5 1 su 3.478.761

Tutte le vincite si intendono tassate all’8% secondo la legge vigente, pertanto, se si è il fortunato vincitore di 1 Milione di Euro si incasseranno al netto delle tasse 920.000 Euro.

Million Day: estrazione del 29 Ottobre 2020

I numeri vincenti sono: 17 38 9 37 44