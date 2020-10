Ormai lo fate seguendo sempre lo stesso iter, ancora prima di iniziare sai già quale sarà la sequenza del vostro atto sessuale. Ecco alcune idee stimolanti per ravvivare il vostro rapporto.

Fare l’amore è il cemento di una coppia, è importante farlo ma è ancora più importante farlo BENE. Sentirsi appagati e soddisfatti nel compiere questo atto che ci lega intimamente alla persona amata lo rende piacevole, aumenta il desiderio e unisce ancora di più la coppia.

Con il tempo i rapporti sessuali cambiano, l’eccitazione iniziale si affievolisce ma possiamo giocarci l’ asso nella manica, l’esperienza. Più lo facciamo con la stessa persona, più impariamo cosa e come piace farlo al parner e anche se il travolgimento tipico iniziale non è più lo stesso, la qualità e l’intensità del piacere migliora come il vino nella botte. La cosa più importante è non perdere mai l’entusiasmo e la fantasia.

Preliminari insoliti, 5 idee da mettere in pratica subito

Se fare l’amore sta diventando sempre più un atto meccanico rimettete in moto la fantasia e divertitevi ad aprire le danze stuzzicando l’appetito. Ecco 5 idee super hot per sorprendere il partner:

Riscaldatevi a distanza

Mentre è al lavoro anticipagli cosa lo aspetta al ritorno a casa. Puoi mandare una foto piccante per rivelargli la tua sete di intimità oppure un messaggio in cui dici al partner tutte le cose che vorresti fargli usando le mani mentre le sue labbra sono sulle tue. Immetti ogni possibile parte del corpo nelle tue fantasie e vedrai che si sbrigherà a fare ritorno a casa.

Iniziate i preliminari all’aperto

Di ritorno da un ristorante, in macchina, durante l’aperitivo, trova il modo per solleticare il suo desiderio. Qualsiasi cosa di diverso e inaspettato può fungere da preliminare. Uno sguardo, fare finta di accarezzare accidentalmente una parte del tuo partner, oppure immagina la reazione del partner se inizi a baciarlo languidamente in macchina. Quanto tempo è che non lo fate?

Rispettate le regole del gioco

Non a caso nei film preparano la scena romantica con luci soffuse, musica romantica, candele. Per il partner è bello sentire di essere l’ospite privilegiato soprattutto se si tratta di uno spettacolo non programmato. Inizia i preliminari con un piccolo spogliarello o qualsiasi altra cosa possa stuzzicare il suo sguardo. Se vuole partecipare al gioco che stai facendo ricordagli che questo gioco ha una regola: ha accesso illimitato a tutto il tuo corpo, ma le regole ed i tempi potrai dettarli soltanto tu.

Fate funzionare l’immaginazione

Scegliete un film che possa accendere il desiderio, inventatevi un gioco di ruolo, mettete in pratica qualche scena che vi ha stuzzicato. Questo dovrebbe bastare ad infuocare le lenzuola.

Giocate ad acqua e fuoco



Il tuo uomo ama andare subito al sodo? Abbiamo la soluzione per fargli cambiare opinione. Si tratta di un gioco molto semplice. Pensa ad una parte del tuo corpo e fai in modo che lui indovini qual è. Per indovinare lui dovrà baciarti ovunque e tu gli indicherai se sta andando nella direzione giusta con le parole acqua e fuoco. Una volta che avrà indovinato toccherà a te giocare ad indovinare.

Ed ora scopri le 5 cose che le coppie felici fanno prima di andare a dormire