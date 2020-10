Casi Coronavirus in Italia: i dati aggiornati al 29 Ottobre

Ecco il bollettino di oggi, 29 Ottobre. Cresce il numero di positivi al Coronavirus in Italia. Persiste il primato della Lombardia con 7339 nuovi positivi.

Cresce ancora una volta il numero di casi positivi nelle regioni, prima di tutte la Lombardia con 7.339 nuovi casi odierni rispetto a ieri. Aumenta anche il numero di positivi: sono 26.831 (ieri erano stati 24.991). Mai così tanto contagi in 24 ore. Ogni giorno c’è un nuovo record assoluto (dal 27 ottobre), con gli attuali positivi che da ieri sono sempre di più rispetto ai guariti totali.

Il bollettino sull’epidemia da Coronavirus in Italia segna un nuovo incremento delle terapie intensive e dei contagi. In totale ci sono state 26.831 nuovi casi positivi al Coronavirus. In totale sono quasi 300 mila i positivi (67.884 in Lombardia, 37.704 in Campania, 29.712 nel Lazio e 27.891 in Piemonte).

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 616.595 persone (+26.831 rispetto a ieri; ieri +24.991) hanno contratto il virus. Di queste, 38.122 sono decedute (+217, +0,6%; ieri +205) e 279.282 sono state dimesse (+3.878; ieri +3.416).

In netto aumento il numero di ricoverati in terapie intensive, 345 in Lombardia, 168 nel Lazio e 164 in Campania. In totale sono 1.651.

Intanto si ottengono dei passi in avanti nella sperimentazione delle cure. Inoltre è stato riscontrato che i bambini asintomatici hanno una bassa carica virale.

Da segnalare il numero di deceduti in Italia sono 38.122, di cui 17.414 in Lombardia, 4.601 in Veneto e 4.332 in Piemonte.