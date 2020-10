Riconosci il bambino nella foto? Oggi è un giudice di X Factor

Riconosci il bambino nella foto? Oggi è un famoso cantante e uno dei giudici di X Factor 2020 amatissimo dai fans del talent show.

Riconosci il bambino nella foto? Oggi, questo bimbo, è uno dei cantanti più amati nonchè giudice di X Factor 2020. Nella foto qui in alto sfoggiava un viso dolce, tenerissimo, tipico dei bambini con tanti sogni da realizzare. Forse, a quell’età, non avrebbe mai immaginato che, un giorno, la sua arte sarebbe stata aprezzata ovunque. Avete capito di chi stiamo parlando? Se avete ancora dei dubbi, stiamo per svelarvi il nome.

Chi è il bambino nella foto, oggi giudice di X Factor 2020

In qusta foto, il bambino è un po’ più cresciuto e aveva 16 anni. Forse avete capito. Il protagonista degli scatti è Mika, giudice di X Factor 2020 nonchè cantante amatissimo dal pubblico e apprezzatissimo dalla critica. Classe 1983, Mila è oggi un cantautore e libanese, naturalizzato britannico. La sua musica ha conquistato immediatamente tutti e in Italia si è anche fatto apprezzare come showman conducendo il programma Stasera Casa Mika.

Molto legato all’Italia, ha inciso anche alcune canzoni in italiano come Domani e Bella d’estate sulle cui note duetta con Michele Bravi. Schietto, sincero, ironico e senza filtri, Mika parla spesso della dislessia che gli ha causato alcuni problemi a scuola.

“Quando mi hanno cacciato da scuola, a 10 anni, mia madre mi disse che la scuola era per i ragazzi normali e continuò dicendomi “Tu o vai in prigione o fai qualcosa di bello”. Mi fece vedere un sacco di film sulle persone in prigione per spaventarmi e iniziò a farmi studiare musica“, ha raccontato il cantante a Vanity Fair.

Oggi, Mika torna dietro il bancone dei giudici di X Factor insieme ad Emma, Manuel Agnelli e Hell Raton per guidare la squadra degli Over. Un ritorno, quello del cantante, che è stato subito promosso dai fans del talent show di Sky.