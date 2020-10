Alessia Marcuzzi ha rotto il silenzio sulla sua positività o meno al virus, visto che è stata impossibilitata nel partecipare a Le Iene.

Alessia Marcuzzi qualche giorno fa avrebbe dovuto condurre Le Iene insieme al suo collega Nicola Savino. Purtroppo però il test rapido, obbligatorio negli studi Mediaset prima di andare in onda, l’ha segnalata come positiva e la conduttrice è stata costretta ad abbandonare il luogo di lavorare per effettuare un tampone in modo tale da verificare la sua positività o meno al virus.

Ora, a distanza di qualche giorno, la conduttrice, dopo la sua assenza alle Iene, ha rotto il silenzio in merito a questa questione, in quanto ha ricevuto l’esito del tampone: è negativo.

Alessia Marcuzzi è negativa al coronavirus. La conduttrice, oltre ad aggiornare i suoi fedeli sostenitori, ci ha tenuto a precisare che essendo lei un personaggio pubblico, che va in onda una volta a settimana sul piccolo schermo degli italiani, è in qualche modo costretta a dovere comunicare loro il suo stato di salute, visto il periodo difficile che tutti noi stiamo vivendo.

Alessia Marcuzzi negativa al covid: “Il mio pensiero va a chi combatte”

Alessia Marcuzzi, oltre a voler tranquillizzare i suoi fedeli sostenitori in merito alle sue condizioni di salute, ci ha anche tenuto a lanciare un messaggio per tutti coloro che purtroppo sono risultati essere positivi al virus e in questo momento stanno combattendo per poter ritornare in salute.

“Ragazzi, volevo informarvi che sono negativa” ha rivelato la conduttrice, che di recente ha commentato la sua esperienza a Temptation Island. “Scusatemi se sono costretta a dirvi ogni cosa, ma devo farlo perché vado in onda una volta a settimana“ ha subito precisato Alessia con il suo pubblico. “Il mio stato di salute diventa così di dominio pubblico” ha aggiunto.

“Sono felice di stare bene, ma il mio pensiero” ha concluso Alessia Marcuzzi su Instagram. “Va a tutte quelle persone che in questo momento stanno combattendo contro il virus” ha aggiunto, volendo precisare che sa benissimo di essere fortunata in questo momento a non aver contratto il virus ma che al tempo stesso è pienamente consapevole che tante altre persone non hanno avuto lo stesso destino, considerato che i posti letto occupati in terapia intensiva non fanno altro che aumentare di giorno in giorno.

Il pensiero della conduttrice va, com’è giusto che sia, a tutte queste persone affinché possano vincere la loro battaglia.

Alle parole della conduttrice, si è aggiungo Giulio Golia, inviato de Le Iene, anche lui risultato positivo al virus, che si è aggiunto al pensiero della Marcuzzi, mostrando tutto il suo sostegno a quelle persone che in questo momento stanno combattendo per espellere questo male dal loro corpo.