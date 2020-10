Che fine ha fatto l’attrice di Fantaghirò, Alessandra Martines? Ecco com’è diventata oggi l’attrice cult negli anni 90.

Alessandra Martines è una delle attrici cult degli anni 90 per il pubblico italiano. Grazie al personaggio di Fantaghirò, protagonista della saga fantasy ideata da Italo Calvino che tutt’ora ha un successo notevole, è entrata nel cuore di milioni di telespettatori, ma il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale a qualche anno primo.

Alessandra nasce nel 1963 ed è esordisce a soli 15 anni, come ballerina e non come attrice, nell’Opera di Zurigo per poi approdare a New York, dove sarà diretta da George Balanchine. Insomma, un debutto non da poco considerando anche la sua giovane età.

La Martines prosegue la sua carriera a teatro nei panni della Carmen, questa volta però è a Roma ed è qui che poco dopo farà il suo debutto sul piccolo schermo grazie a Gianni Boncompagni, papà di Non è la Rai, che la scrittura per il suo show Pronto, si gioca? Da quel momento la sua carriera è inarrestabile, tant’è che prende parte alla settima edizione di Fantastico, con il grande Pippo Baudo e Lorella Cuccarini e poi sbarca al cinema con un film di Sergio Sollima, Passi dell’amore seguiti da altri film di successo ma è grazie al già citato ruolo di Fantaghirò che riesce a conquistare il cuore di milioni di telespettatori, recitando al fianco di un giovane Kim Rossi Stuart. La serie è una delle più famose di sempre, tant’è che darà vita anche ad un cartone animato ed ad un vasto merchandising.

Ovviamente Alessandra, che ha commosso il pubblico diventando mamma a 49 anni, è andata avanti con la sua carriera prendendo parte anche ad altre serie di successo come Furore e Il Bello delle donne con Virna Lisi, ma la domanda che tutti ora si stanno ponendo è: che fine ha fatto Alessandra Martines, l’attrice di Fantaghirò?

Alessandra Martines oggi: cosa fa l’attrice di Fantaghirò

Alessandra Martines non ha mai abbandonato il mondo dello spettacolo. La sua ultima serie, trasmessa in Italia, risale al 2017 con la serie Il Bello delle donne… qualche anno dopo ed ha preso parte a numerose pellicole francesi. Da qualche anno, tre per l’esattezza, sembra aver messo in pausa il ruolo di attrice. Anche se sul web si è a lungo parlato di un possibile sequel di Fantaghirò.

Alessandra, nonostante sia passato qualche anno dalla serie che l’ha resa celebre, è ancora bellissima e non sembra essere trascorso un solo giorno, visto che è rimasta praticamente uguale a prima. Di recente, tra l’altro, il suo nome è spuntato nella cronaca rosa nostra, in quanto ha annunciato il suo divorzio da Cyril Descours. L’attore, 20 anni più giovane di lei, ha voluto interrompere la loro unione, mentre lei ha rivelato in alcuni occasioni che avrebbe provato, nonostante l’amore si fosse un po’ spento, a mantenere la loro famiglia unita, visto che dal loro matrimonio è nato il piccolo Hugo.

Alessandra Martines ha anche un’altra figlia, Stella, nata da un precedente unione, quella con il regista Claude Lelouch. I due sono stati sposati fino al 2009. Sua figlia, che appare spesso sul profilo Instagram dell’attrice, sembra essere la sua fotocopia. I tratti fisici in comune sono davvero tanti e sembrano essere unito da un profondo sentimento di amore.

Alessandra Martines oggi è una splendida attrice, madre e donna.