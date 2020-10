Scopri perchè dovresti bere l’aceto di mele la sera prima di andare a letto

L’aceto di mele è un ingrediente che ti aiuta a risolvere diversi problemi di salute. Scopri 5 motivi per cui dovresti assumerlo prima di andare a letto.

L’aceto di mele viene utilizzato molto in cucina per la preparazione dei nostri piatti preferiti. Il suo gusto acidulo ed il suo particolarissmo aroma lo rendono un ottimo esaltatore di insalate e marinate. Scopri quali sono i maggiori benefici derivanti dal consumo di aceto di mele per la salute.

Aceto di mele, 5 motivi per assumerlo di sera

L’aceto di mele è un ottimo alleato in cucina dove esalta molte ricette, le nostre nonne lo usano anche per ottenere il meglio dalle pulizie domestiche, il suo utilizzo può essere benefico anche per la nostra salute.

Ricco di minerali, vitamine e oligoelementi essenziali è utile per garantire il corretto funzionamento di quella macchina straordinaria che è il nostro corpo. Scopri ii 5 primcipali motivi per cui dovresti usarlo:

1. Promuove la perdita di peso

Secondo uno studio l’aceto di mele è quanto di meglio tu possa assumere per accellerare la tua perdita di peso. Questo studio ha dimostrato che assumere aceto di mele per 12 settimane, favorisce una perditadi grasso addominale negli individui in sovrappeso.

2. Migliora la glicemia

Lo zucchero ed il sale sono due ingredienti che invece dovremmo consumare il meno possibile. Lo zucchero si trova in quasi tutti i prodotti industriali che mangiamo. Se desideri regolare il livello di zucchero nel sangue, puoi contare sull’aceto di mele come mostra questo studio.

3. Regola la digestione

Se soffri di stitichezza gonfiore ed indigestione, assumere aceto di mele potrebbe essere una valida alternativa naturale. Una nota nutrizionista Cassandra Barns, consiglia l’aceto per migliorare la digestione ricordando che l’aceto è acido quindi è sconsigliato se si usano trattamenti antiacidi.

4. Migliora il tuo profilo lipidico

Il colesterolo è la prima causa di malattie cardiovascolari, monitorare il livello di colesterolo riduce il rischio sviluppare malattie croniche. Assumere aceto di mele è ottimo in questo senso, secondo questo studio in vivo, aiuta effettivamente a regolare il colesterolo nel sangue.

5. Un antisettico naturale

L’aceto di mele vanta proprietà antisettiche e antibatteriche, per questo motivo rappresenta un valido aiuto in caso di tosse e mal di gola. Soprattutto in inverno meglio non restarne mai sprovvisti

Come assumere l’aceto di mele?

Per trarre il massimo beneficio dal consumo di aceto, si consiglia di diluirne un cucchiaio in un bicchiere di acqua e berlo la sera prima di andare a letto.

Ricordate che per via della sua acidità, non si raccomanda di assumere aceto di mele in presenza di ulcere gastriche. Consultate sempre il vostro medico curante in caso di dubbi.