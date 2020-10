By

Sei sempre di fretta e non sai mai cosa preparare per pranzo? Ci pensiamo noi! Ecco l’utilissima raccolta di chedonna.it con i più sani e più veloci della storia culinaria!

Forse non sai che puoi variare un pranzo rapido con insalate, carne, pesce, piatti velocissimi ma anche dolci light da preparare anticipatamente e consumare nel pomeriggio. Tutte queste pietanze possono essere preparate in tempi molto rapidi soprattutto per chi ha una vita densa di impegni.

Pranzo veloce sì, ma con gusto!

Abbandoniamo il solito toast striminzito fuori al bar per insalate freschi nutrienti. Con la parola insalata abbiamo raccolto il tema pranzo veloce, soprattutto quando ci troviamo a fare i conti con l’orologio, e non possiamo dedicare troppo tempo alla cucina. Ecco che scoprirai tutte le pietanze super veloci dedicandoti alla preparazione di piatti unici, pratici, sempre equilibrati e salutari.

L’insalata rappresenta uno dei pranzi superveloci per eccellenza, ma cerchiamo di renderlo un piatto ricco alternando verdure crude o cotte e aggiungendo ingredienti saporiti e delicati al contempo, in modo da conferire all’insalata un sapore unico.

L’insalata salva il pranzo!

Come dicevamo, quando sei particolarmente di fretta, la natura può salvare il tuo pranzo. Questa, può diventare un piatto ricco anche se viene abbinato con formaggi, carne, pesce marinato, petto di pollo a cubetti, uova sode e molto altro.

Puoi impreziosire una semplice insalata grazie anche a prelibati nutrienti super food come ad esempio il mango e l’avocado. Il condimento ideale resta sempre l’olio extravergine d’oliva, un limone grattugiato possibilmente biologico e un pizzico di sale. Puoi spaziare tra innumerevoli topping da insalata.

Le fantastiche creme da insalata si chiamano dressing, il dressing, a differenza degli altri condimenti come la vinaigrette che si ottengono grazie all’emulsione di liquidi, per di più aceto di vino, olio e succo di limone, è denso e cremoso, poiché è il risultato di tutto quello che si può sperimentare e creare con una maionese, latticini come yogurt, ricotta e panna acida.

Ci sono degli elementi fondamentali che non possono mancare al dressing

Untuosità, un grasso

Acidità, gli aceti, succo di limone o succo di lime ma anche succo di arancia purché siano succhi acidi insomma

Sapidità, sale e tutto ciò che richiama sapidità come il miso, la salsa di soia.

Pranzo veloce con pane bruschettato

Quando pensiamo ad un pranzo velocissimo non possiamo quasi mai escludere del pane, per creare un panino costoso, un crostino oppure un semplice antipasto. Una grossa fetta di pane può trasformarsi infatti in un pranzo prelibato sei farcita nel modo giusto.

Puoi accompagnarla da una nutriente macedonia di frutta di stagione, e farcire il tuo crostone di pane bruschetta con salmone affumicato, con delle verdure grigliate, dei formaggi, delle fette di mozzarella, dell’affettato leggero di pollo o di tacchino.

Rotoli semplicissimi, buoni, creativi

Gli involtini sono un modo rapidissimo per buon pranzo salutare. Possono essere composti oltre che da verdure cotte e crude anche di carne e pesce, caldi, freddi, crudi e cotti.

Pronto a tavola piatto buonissimo e sostanzioso dipendentemente dagli alimenti che andrete ad abbinare. Provate subito i nostri involtini di zucchine!

Rotoli di tacchino, ricotta e zucchine

Gli involtini di tacchino con ricotta e zucchine, un piatto semplice e sfizioso, da preparare in soli 10 minuti. Munitevi di 4 fette di petto di tacchino, 100 g di ricotta vaccina, 1 zucchina romanesca, sale e pepe quanto bastano, olio extra vergine di oliva, 1 spicchio di aglio.

Lavate e asciugate la zucchina, poi tagliatele rondelle, versate in padella con un spicchio d’aglio e un filo di olio extra vergine di oliva. Riempite le 4 fette di tacchino con le zucchine cotte, e un cucchiaino di ricotta ciascuno. Ora cuocete i rotoli tenendoli chiusi ben stretti con due stuzzicadenti come nella foto. Fate rosolare i vostri rotoli salando e pepando in pentola con olio extra vergine di oliva per 10 minuti.

Insalata di pollo e avocado

Insalata di pollo e avocado, un’insalata ricca di nutrienti ed è molto veloce da preparare e viene condita spesso e volentieri con pomodori, carote, e succo di limone.

L’ingrediente che realmente rende questo piatto prelibato è proprio lo yogurt greco, infatti con questo yogurt sono possibili realizzazioni di salse e succulente come la famosissima salsa di yogurt all’aglio che viene solitamente messa all’interno della classica pita greca.

Spaghetti veloci con pesto alla trapanese

Il pesto alla trapanese è un’alternativa interessantissima per condire la pasta. In teoria le busiate, un formato tipico che ha l’aspetto di sottili tubi attorcigliati su se stessi.

In pratica però va bene qualsiasi pasta corta, oppure anche gli scialatielli (clicca qui per la ricetta!)