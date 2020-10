Pasqualino Maione ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, arrivando perfino in finale, ma che fine ha fatto oggi?

Pasqualino Maione è stato uno dei concorrenti del talent show Amici di Maria de Filippi. Nato in Germania, il 29 marzo del 1984, e poi trasferitosi a Cicciano, un paese in provincia di Napoli, dimostra fin da subito una spiccata passione per la musica. Passione che lo porterà, come anticipato, a far parte della scuola più famosa d’Italia.

Il suo percorso nel talent show di Maria non passa di certo inosservato agli occhi del pubblico del piccolo schermo, in quanto viene notato fin da subito non solo per le sue doti artistiche, ma anche per la sua bellezza, tanto da essere paragonato a Ricky Martin, ma anche per la sua spiccata simpatia. Tant’è che durante il corso di quell’edizione, quella andata in onda nel 2008, delizierà il pubblico con le imitazioni dei personaggi più noti del programma.

La scalata nella scuola di Pasqualino è alquanto notevole, ma purtroppo non riesce a classificarsi al primo posto, ma arriva a conquistarsi la medaglia di bronzo. Quell’edizione, infatti, fu vinta da Marco Carta, che di recente ha commentato il coming out di Gabriel Garko, con cui aveva un pessimo rapporto, ma la domanda che ora tutti vi state ponendo è: che fine ha fatto Pasqualino Maione dopo Amici?

Pasqualino Maione dopo Amici di Maria De Filippi: che cosa fa oggi

Pasqualino Maione, come potete notare dalla foto, è visibilmente cambiato dai tempi in cui popolava la scuola di Amici di Maria De Filippi. Il cantante, perché sì non ha mai smesso di far parte del mondo della musica, ha scelto di lavorare molto anche sul suo fisico, che sfoggia fiero sui social.

Questa nuova versione di Pasqualino piace e non poco agli utenti della rete e non è difficile imbattersi nei numerosi commenti di apprezzamento per i suoi addominali scolpiti. Oggi Pasqualino Maione dopo Amici, tra l’altro l’ultima vincitrice del programma ha cambiato il suo look, si dedica ancora alla musica ma purtroppo non è riuscito ad ottenere il successo che merita.

Anche se, dopo la sua partecipazione al talent di canale 5, ha preso parte a quello proposto a Domenica In qualche anno fa, ma non è riuscito a spiccare all’interno di quel contesto televisivo. Pasqualino, però, ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo, che potete ascoltare una piccola anteprima nel post più in basso.

Pasqualino Maione oggi è più bello che mai e, oltre a lavorare sul suo fisico che è tutto da invidiare, ha lavorato anche sulla sua voce. Anche se purtroppo i suoi ultimi lavori non sono stati notati dal grande pubblico, ma nulla esclude che possa succedere in futuro.