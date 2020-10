Scopri anche oggi grazie all’oroscopo quale destino le stelle hanno in serbo per il tuo segno zodiacale e per tutti gli altri.

Che la giornata abbia inizio ma le stelle renderanno il cammino agevole o erto di difficoltà? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni dell’oroscopo segno per segno.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Gli ostacoli non mancheranno ma, chi con più fatica chi con meno, tutto verrà superato grazie a tanta ostinazione che qui proprio nn manca.

Oroscopo oggi Ariete

Volete tutto: amore, avventura, sfida, nulla sembra bastarvi. Le ore di sonno e i pasti vengono meno, tutto pur di bruciare le tappe e uscire dalla quotidianità da vincenti. Inseguendo i vostri traguardi con ostinazione non lesinate colpi di testa né qualche sgambetto al partner, non sempre in linea con il vostro modus operandi. Sforzatevi però di parlare di più, eviterete incomprensioni.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

Una serie di imprevisti appesantiscono la giornata, mettono in crisi le vostre certezze e i piani saltano. Anche se a denti stretti, tocca adattarsi alla nuova situazione. Per ritrovare la serenità la soluzione potrebbe essere una lettura amena, capace di distrarre, un po’ di musica e un lungo bagno rilassante con acqua profumata.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Le complicazioni non mancano ma mediare oggi non è affatto un problema. Amicizia e amore sembrano andare di paripasso: il tuo lui pare apprezzare il vostro gruppo di amici e lo stesso fanno gli amici, inserendolo subito tra loro. Il passato ha lasciato cicatrici ma oggi sembrano aver smesso di bruciare.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Se per un segno la giornata appare un po’ cupa per gli altri due le opportunità non mancano, così come la grinta per coglierle al volo.

Oroscopo oggi Cancro

In queste cupe giornate autunnali vorresti fare colazione e tornare subito a letto. Il tempo cupo del resto rispecchia il vostro stato interiore, irritato da notizie tanto sorprendenti quanto sgradite che sconvolgono il vostro programma.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

La giornata che aspettavate con ansia è finalmente arrivata. Tirate le somme nel vostro lavoro e tutto sembra andare per il meglio, cosa che però confina l’amore nelle retrovie. Del resto la vita di coppia soffriva da un po’.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Timidi, insicuri e spesso inibiti tra le lenzuola: così vi descrivono ma oggi emerge un lato sperimentalista e trasgressivo che stuzzica la coppia e porta anche qualche guadagno. La vostra autostima cresce di almeno una spanna.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Giornata difficile per i prossimi ogni, compromessi chi dal propri stacanovismo e chi da sbalzi d’umore totalmente imprevisti.

Oroscopo oggi Bilancia

Sbalzi d’umore e colpi di scena vanno contrastati con calma e pazienza. Così batterete anche qualche avversario aggiudicandovi alcuni traguardi importanti. Le coppie in difficoltà scricchiolano ma nulla è perduto.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Oggi per voi esiste solo il lavoro, qualcosa di difficile da concepire per caratteri indomiti come il vostro ma oggi voi stesse vi mettete da parte. Sbagliate però a prenderla in modo così drammatico: perdere ore di sonno non serve a nulla.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Sagittario

Amici, partner e famiglia sono al vostro fianco anche se non dal punto di vista finanziario. Se amate le sfide però le opportunità certo non mancheranno

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Solo uno sarà il fortunato di questa tripletta mentre per gli altri due segni la frustrazione sembra l’unico ingredienti sicuro di questa giornata.

Oroscopo oggi Capricorno

Tra grane, imprevisti irritanti e progetti saltati all’ultimo minuto sembra una giornata decisamente da archiviare. Più cocciuti di un mulo però certo non mollerete, nemmeno di fronte a ciò che più vi fa saltare i nervi: un cambiamento repentino

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Acquario

Una giornata brillante, piena di sorprese, incontri e opportunità tutte da cogliere al volo. Se dovessero però venir meno la volontà e la costanza neanche questa congiunzione favorevole potrà aiutarvi.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Pesci

Saggio sarebbe investire in beni durevoli ma a voi questo concetto sfugge totalmente. Un ambiente gradevole e amici rassicuranti compensano però questa carenza, riportandovi coi piedi per terra. Rilassatevi un po’ davanti la tv e smettetela di seguire sogni inafferrabili.