L’ex fidanzato di Guenda Goria, dopo essere stato tirato in ballo da Maria Teresa Ruta al GF Vip, ha scelto di fare chiarezza.

Guenda Goria è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Prima per le dinamiche create all’interno della casa più spiata d’Italia, poi a causa della sua delicata situazione in famiglia ed ora, di nuovo, per la sua vita sentimentale.

Maria Teresa Ruta, che si è scagliata contro il suo ex marito Amedeo Goria, aveva parlato nelle scorse settimane di un uomo scapestrato che sua figlia avrebbe frequentato qualche tempo fa. Ebbene quest’ultimo, sentendosi chiamato in causa, ha scelto di replicare tra le pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini nonché padrone di casa del reality show di canale 5, rivelando che lui ha avuto un flirt con la figlia d’arte mentre lui era sposato. Guenda, come dichiara lui, sapeva benissimo che era impegnato ma ciò non ha fatto la differenza per entrambi.

Guenda Goria è stata l’amante di un uomo sposato? Quest’ultimo non sembra lasciare alcun dubbio, ma prima di dare una risposta definitiva è giusto dare anche alla controparte il diretto di replica. Intanto ecco cosa ha dichiarato lui.

Grande Fratello Vip, l’ex di Guenda Goria: “Non pensa alle conseguenze”

Christian Leone, questo è il nome dell’uomo con cui Guenda Goria del GF Vip avrebbe avuto un flirt, ha rivelato che il tutto sarebbe nato a Sharm e che dopo la fine della loro conoscenza lei si sarebbe fatta consolare dal famoso Telemaco, che sembrerebbe essere tornato con l’ex moglie.

“Maria Teresa Ruta nella casa ha parlato di un certo scapestrato, beh ero io” ha subito ammesso senza troppi giri di parole. “Io e Guenda abbiamo avuto un flirt, prima che lei che lei conoscesse Telemaco” ha spiegato lui. “Abbiamo avuto modo di conoscermi a Sharm lo scorso anno, abbiamo avuto un flirt anche se io all’epoca ero sposato e lei era a conoscenza di ogni cosa“ ha sganciato la bomba sulla figlia di Amedeo Goria, che ieri ha replicato alla sua ex moglie a Pomeriggio 5.

“Ad un certo punto lei ha dovuto fare ritorno a Milano per lavoro” ha poi proseguito Christian Leone, ex fidanzato di Guenda Goria. “Ed è ritornata a Sharm dopo Capodanno, ma quando ci siamo rivisti le ho parlato apertamente, dicendole che da parte mia non era scattato l’amore” ha spiegato. “Lei si è subito fatta consolare con Telemaco, da quel momento hanno iniziato la loro conoscenza” ha concluso. “Guenda è una ragazza d’oro, ma spesso agire senza troppo pensare alle conseguenze delle sue azioni” ha aggiunto. “Sono del parere che con Telemaco non sia vero amore, ma che semplicemente abbia la sindrome della crocerossina”.

Dure affermazioni queste di Christian Leone. Alfonso Signorini, durante la prossima diretta del Grande Fratello Vip, darà la possibilità a Guenda di poter replicare? Speriamo vivamente di sì, viste che le accuse mosse dell’uomo sono piuttosto gravi, considerato che ha rivelato di aver avuto un flirt con la figlia di Maria Teresa Ruta mentre era ancora sposato e che lei era pure a conoscenza di ogni cosa. Staremo a vedere come si evolverà l’intera situazione, che non sembra essere delle più semplici.