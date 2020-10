Cuori Emoji, scopri il significato dei diversi colori dei cuori

Quanti cuori invii nell’arco della giornata attraverso le app di messagistica? Sapevi che ad ogni colore corrisponde un significato preciso?

Da quando l’uso del cellulare è diventato di dominio pubblico la messaggistica ha subito molte innovazioni. Dallo squilletto portatore di infiniti messaggi agli emoji decantatori di ogni singolo stato d’animo, la tecnologia ha totalmente stravolto il nostro modo di comunicare con gli altri. Ormai gli emoji sono parte integrante del nostro linguaggio moderno e soprattutto simbolico tanto che li usiamo addirittura come sostituti di alcune parole.

Tra gli emoji più dolci e romantici e portatore di messaggi d’amore c’è il cuore, che si presenta in diverse varianti di colori, ognuno dei quali ha un significato diverso.

Per evitare di inviare messaggi equivoci, scopri il significato di ciascun colore.

Emoji: ad ogni cuore il suo colore e ad ogni colore il suo significato

Usiamo più o meno tutti questi cuori quando messaggiamo, nella galleria delle emoticons possiamo trovare cuori nei seguenti colori: rosso, arancione, giallo, blu, viola, marrone, nero e bianco. Conosci il significato di ognuno di loro? Per scoprirlo ed evitare di inviare messaggi fraintenditori o offensivi continua a leggere questo articolo.

Ecco il significato di ciascun colore:

Il cuore rosso: l’amore nella sua vastità

Indubbiamenye è il cuore più usato, quello che sicuramenyte anche tu utilizzi abitualmente. Un cuore rosso ovviamente simboleggia l’amore in tutte le sue varianti. L’amore per il partner, per i figli, per i propri cari. Questo cuore può essere portatore della voce della passione, del romanticismo o semplicemente una dimostrazione di amicizia per ricordare a qualcuno quanto lo adori.

Il cuore blu: come l’oceano

Un colore che usiamo decisamente meno. Il suo significato cambia a seconda dell’uso che ne facciamo:può essere utilizzato per avvalorare una foto in cui emerge questo colore come dominante, per esempio i paesaggi marini. Un altro contesto che vede come proptagonista il cuore blu è la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo che si tiene ogni 2 aprile, simbolo del nostro sostegno alla causa. Si ouò scegliere di inviare un cuore blu in caso di una nuova conoscenza o amicizia quando il colore rosso ci sembra ancora azzardato o inopportuno.

Il cuore viola: come la moda

Il cuore di colore viola indica chiaramente che sei una fashonist e adori essere alla moda. Conosci ogni singola tendenza del momento e non ti sfugge nessun tutorial di moda. Il cuore viola viene usato anche per simboleggiare il proprio supporto per i veterani o, più raramente, attrazione sessuale.

Il cuore arancione: se il rosso ti sembra troppo diretto

Come il rosso, simboleggia l’amore, in forma più lieve. Se vuoi usarlo con un collega di lavoro che adori senza che si creino fraintendimenti o gelosie, puoi optare per un cuore arancione. Il cuore rosso in certe occasioni è forse troppo esplicito. Il cuore arancione può essere usato anche per “testare la situazione” senza essere troppo palesi.

Il cuore nero: ancora più romantico del rosso

Il cuore nero è il preferito dei Dark, eppure il cuore nero non esprime sentimenti negativi o l’espressione oscura di qualcosa. In realtà il cuore nero simboleggia il romanticismo ancora più di quello rosso perchè indica una passione ardente etravolgente.

Il cuore nero viene anche usato per rappresentare la tristezza. Viene usato sopratutto per sostenere qualcuno in lutto.

Il cuore verde: ecologia, biologico

Il verde è il simbolo decantato della speranza ma in campo simbolico ricorda molto la Natura. Se usi il cuore verde significa che stai condividendo una causa ecologista, che proteggi gli elementi della terra, che sei sensibile alle questioni ambientali.

Il cuore giallo: gioia, felicità, luce

Il giallo è energia, vivacità, allegria, sabbia, vacanze, estate.. Solitamente riempie le nostre chat in estate. Questo colore data la sua brillantezza viene associato ai momenti più felici e condiviso con amici e familiari.