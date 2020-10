Crocchette di patate al forno: i segreti per un contorno light

Le crocchette di patate al forno possono essere un contorno ma anche un antipasto sfizioso. Ecco i segreti per un piatto gustoso e light.

Le crocchette di patate sono un contorno che piace tanto sia ai grandi che ai piccini. Possono essere servite anche come antipasto, o per un aperitivo come finger food.

Sfiziose e ricche di gusto, le crocchette di patate in genere vengono fritte. Questo però non è l’unico modo per prepararle. Se infatti vogliamo provare una versione più light, ma altrettanto golosa, ecco la ricetta per farle al forno.

Il risultato sarà comunque eccezionale. Le crocchette saranno infatti croccanti fuori e morbide dentro. Scopriamo i segreti per prepararle alla perfezione.

I segreti per le crocchette di patate in versione light

Le crocchette di patate sono uno di quei piatti versatili adatti ad essere serviti sia come contorno in accompagnamento a un secondo di carne o pesce, sia come un gustoso antipasto.

Non solo, se decideremo di farcirle potremo apprezzarle anche come piatto unico, magari per cena, per accontentare i palati di tutta la famiglia.

Anziché fritte, però, vogliamo presentarvi la versione light al forno. In questo modo potrete gustarle a cuor leggero e senza sensi di colpa. Scopriamo subito i segreti per prepararle in maniera impeccabile.

Ingredienti per 4 persone

1 kg di patate

3 uova

100 g Parmigiano grattugiato

pangrattato

noce moscata

sale q.b.

olio evo q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Per prima cosa iniziamo occupandoci delle patate. Laviamole e peliamole, dopodiché le mettiamo a bollire in acqua con un pizzico di sale. Una volta cotte le lasciamo intiepidire quindi le passiamo con uno schiacciapatate. Le riduciamo in purea poi aggiungiamo un uovo, sale, pepe, noce moscata e Parmigiano grattugiato. Mescoliamo bene in modo da amalgamare gli ingredienti.

A questo punto prepariamo due uova sbattute in una ciotola e in un altro piatto il pangrattato. Quindi andiamo a formare con le mani o con l’aiuto di un cucchiaio un piccolo cilindro dandogli la forma tipica delle crocchette di patate. Una volta che le abbiamo formate passiamo le crocchette prima nell’uovo e poi nel pangrattato. Quindi adagiamole su una teglia rivestita di carta da forno.

Irroriamo con un filo d’olio. Intanto accendiamo il forno così da pre-riscaldarlo. Mettiamo le nostre crocchette a riposare per 15 minuti in frigo.

Quando il forno sarà ben caldo le inforniamo a 200°C per circa 15 minuti. Se risulteranno già leggermente dorate prima del tempo azioniamo il grill e lasciamole altri 5 minuti così da completare la cottura.

Sforniamo e lasciamo intiepidire qualche minuto quindi serviamole ancora calde.

Scopri anche i trucchi per fare chips di patatine fritte o al forno croccanti.

Inoltre, per realizzare un piatto unico potremo farcire anche le nostre crocchette con formaggio, tipo mozzarella o emmenthal e prosciutto cotto o pancetta.