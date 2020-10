Cmqmartina, chi è la cantante delle Under Donne di X Factor 2020

Chi è Cmqmartina, la cantante di X Factor 2020 della squadra delle Under Donne di Hell Raton. Età, vero nome e Instagram.

Cmqmartina è una cantante di X Factor 2020. La giovane è riuscita a superare tutte le audizioni conquistando la fiducia del giudice Hell Raton che l’ha voluta nella squadra delle Under Donne, ma chi è davvero Casadilego? Come si chiama davvero? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Cmqmartina: età, vero nome e Instagram

Cmqmartina, all’anagrafe, si chiama Martina Sironi ha 21 anni e arriva da Monza. Il suo progetto musicale Cmqmartina è nato un paio d’anni fa e le ha completamente stravolto la vita. La 21enne ha la totale fiducia del suo giudice Hell Raton che la considera l’esempio di ciò che vorrebbe vedere a X Factor. Martina è una cantante della squadra delle Under Donne insieme a MyDrama e Casadilego.

“Sono cresciuta in casa di mia madre dove c’è sempre stata un sacco di musica. Mia nonna ha sempre cantato tantissimo e mia madre ha sempre tenuto lo stereo acceso. In quinta elementare ho cominciato a studiare musica ed era l’unica cosa che mi interessava veramente. La scuola non è mai stata il mio forte. Da un paio d’anni la mia vita è stata ingomblata dal mio progetto di musica che si chiama Cmqmartina perchè vuol dire nonostante ciò, vuol dire in qualunque modo rimango Martina e poi era il mio nickname di Instagram”, spiega nel video pubblicato da Sky.

Visualizza questo post su Instagram attese. tra due giorni last call @xfactoritalia 🌿 Un post condiviso da cmqmartina (@cmqmartina) in data: 20 Ott 2020 alle ore 6:29 PDT

Estroversa, chiacchierona e casinista, Martina è pronta a vivere di musica. “Se un anno fa qualcuno mi avesse detto che tra un anno sarei stata a X Factor avrei riso e, invece, siamo qua”, ha aggiunto la 21enne.