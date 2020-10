Scopri che tipo di ex sei e come ti comporti. La risposta si trova nel tuo segno zodiacale.

Ognuno di noi ha avuto dei trascorsi sentimentali, motivo per cui anche se raramente prestiamo attenzione a questo dettaglio, siamo stati tutti gli ex di qualcuno. Sebbene quando si parli di ex, si pensi sempre a quelli con i quali ci si è confrontati nel corso della vita, raramente si pone l’accento su se stessi e sul modo in cui ci si comporta o si appare agli occhi degli altri.

Eppure, si tratta di un aspetto estremamente importante e che può dire davvero molto su di noi e sul nostro modo di essere. Motivo per cui vale davvero la pena prestarvi attenzione. Oggi, quindi, cercheremo di capire che tipo di ex siamo da un punto di vista astrologico. Anche le stelle, infatti, possono influire in modo importante su questa caratteristica. Pronti a scoprire come?

Scopri che tipo di ex sei in base al tuo segno zodiacale

Ariete – La ex che non si guarda mai indietro

Per quanto tu possa aver amato qualcuno, quando la storia volge al capolinea sei indubbiamente la prima a ricostruirsi una vita. Indipendentemente da quanto soffri, tendi infatti a puntare lo sguardo sul tuo domani e sui tanti modi per riprenderti velocemente e tornare ad essere felice. Certo, i primi tempi sono duri anche per te (a meno che non sia stata tu a lasciare), ma ciò nonostante hai sempre la forza di andare avanti. E a questa si unisce la curiosità riguardo possibili nuove storie. Che si tratti del classico chiodo schiaccia chiodo o di attendere in attesa di un nuovo grande amore, per te la fine di una storia non è mai questa grande tragedia. Per questo motivo potresti apparire fredda e distaccata ad ex più coinvolti di te o semplicemente più romantici. Ciò nonostante, alla lunga, il tuo modo di fare è quello che crea meno delusioni e che di conseguenza può essere considerato quasi sano. Ammesso però che ci sia almeno un pizzico di empatia. Specie se a chiudere tutto sei stata proprio tu.

Toro – La ex ancora presente (almeno per i primi tempi)

In genere, quando una storia finisce, non riesci ad accettare subito la cosa. Anche se la decisione è stata presa da te, rimane sempre un senso di attaccamento verso l’altra persona. E ciò ti spinge quasi sempre a cercare di mantenerla in qualche modo presente nella tua vita. Anche a storia finita, quindi, tendi ad essere l’ex che rimane presente nella vita dell’altra persona. Che si tratti di restare amici (o quantomeno di provarci) o di mantenere almeno dei contatti telefonici, tu sai sempre come far si che la storia prosegua su binari paralleli. E anche se sei consapevole della sua fine, questo ti aiuta a mantenere una sorta di equilibrio, almeno per i primi tempi. Con il trascorrere dei giorni (e in alcuni casi dei mesi), sei infatti la prima a renderti del tutto autonoma e a prendere le dovute distanze. Ovvero quelle che sanciranno in modo definitivo la fine del rapporto.

Gemelli – La ex che ricomincia da capo

Il tuo modo di essere imprevedibile e spesso sopra le righe emerge anche quando ti trovi davanti alla fine di una storia. Quando ciò avviene, infatti, la tua prima reazione è quella di rivoluzionare ogni cosa. Oltre a far sparire tutto ciò che ti ricorda l’altra persona, tendi infatti a cambiare abitudini, giro di persone, look e quanto ti è possibile. Così, l’idea che lasci addosso a chi ti è stato accanto è quella di una persona del tutto nuova e che ha ricominciato da capo senza alcun problema. Ovviamente, in verità, anche tu hai dei sentimenti. Questo è però il tuo personalissimo modo di reagire. Quello che ti aiuta a dimenticare più in fretta e che al contempo ti rende più forte e capace di guardarti intorno in cerca di nuove strade da percorrere. Un modo di fare che alla lunga ti da sempre ragione e che si rivela, in particolar modo, il più adatto a te e al tuo stile di vita.

Cancro – La ex nostalgica

Per te, troncare del tutto uno storia d’amore non è affatto semplice. Ti trovi infatti a camminare per lungo tempo nel viale dei ricordi. Quello in cui ogni cosa ti ricorda il tuo ex, facendoti soffrire anche se sei stata tu a scegliere di porre fine alla relazione. Così, capita spesso che nei confronti dell’altra persona tu metta in atto dei comportamenti difficili da decifrare e che sono per lo più carichi di nostalgia. Non è infatti da escludere la possibilità di alcuni ritorni di fiamma in grado di scombussolare il rapporto e di rendere più difficile il dimenticarsi a vicenda. Per te, però, sembra che il più delle volte non ci siano alternative. E sai essere così pressante da finire con l’influenzare quasi sempre anche l’altra persona.

Leone – La ex che si riprende alla svelta

Anche se per la maggior parte del tempo (specie agli inizi) la tua è solo funzione, tu sei per tutti l’ex che si riprende all’istante da ogni rottura. La tua voglia di mostrarti superiore e la capacità di crearti costantemente nuove situazioni da mostrare agli altri, ti rendono particolarmente attiva in tal senso. Così, i tuoi ex penseranno di essere stati dimenticati velocemente ed il resto del mondo ti vedrà come una persona forte ed in grado di badare a se stessa. La verità è che, per quanto alle volte tu cerchi di fingere persino a te stessa, la fine di una storia fa male anche a te. L’unica differenza con gli altri è quella che ti porta a fingere sempre che non sia accaduto nulla. Per questo motivo, a volte puoi apparire persino insensibile agli occhi di chi non ti conosce abbastanza. Si tratta però di un rischio che sei disposta a correre se il risultato è quello di mostrarti come una persona forte e superiore alla situazione che sta vivendo.

Vergine – La ex che è pronta a riprovarci (almeno una volta)

Una delle tue caratteristiche principali è quella di essere una persona particolarmente analitica. Ciò ti porta a riflettere su tutto quello che fai e, ovviamente anche su ciò che viene fatto dagli altri. Alla fine di una storia, quindi, valutare le cause della sua fine è per te una cosa del tutto naturale. E proprio per via del tuo saper trovare sempre delle soluzioni, ti dimostri quasi sempre come un’ex pronta a rimettere tutto in discussione e a dare una nuova chance alla storia. Cosa che, inutile dirlo, sei solita fare sopratutto per relazioni nelle quali hai creduto davvero. Il tuo modo di fare è solitamente così rassicurante da essere convincente e portare spesso ad un effettivo tentativo di tornare insieme. Quando le cose non vanno per la seconda volta, però, la tua razionalità prende il sopravvento e ti porta ad essere la prima a porre dei paletti che solitamente rimangono per sempre.

