Casadilego, chi è la cantante delle Under Donne di X Factor 2020

Chi è Casadilego, la cantante di X Factor 2020 della squadra delle Under Donne di Hell Raton. Età, vero nome e Instagram.

Casadilego è tra i dodici cantanti dei live di X Factor 2020. La giovane cantante ha superato tutte le audizioni conquistando un posto nella squadra delle Under Donne guidata da Hell Raton, ma chi è davvero Casadilego? Qual è il suo vero nome? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Il vero nome di Casadilego è Elisa Coclite. La giovane è nata a Bellante in provincia di Teramo e ha 17 anni. Studia pianoforte classico e suona anche la chitarra. Il suo nome d’arte è il titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran. Dopo aver superato le audizioni è entrata a far parte della squadra delle Under Donne di Hell Raton insieme a MyDrama.

“Vivo di musica e per la musica ogni singolo giorno della mia vita. Casadilego è un omaggio al mio cantante del cuore che è Ed Sheeran nonchè colui che mi ha immesso in questo mondo. Casadilego mi ricorda tutti i giorni che la vita è come una casa di lego, i mattoncinci che si mettono si devono togliere per poter accogliere nuovi mattoncini. Voglio essere una casa di lego per accogliere nuove esperienze. Una di queste è sicuramente X Factor”, spiega la 17enne nel video di presentazione pubblicato da Sky.

Sul suo giudice Hell Raton dice: “Sono molto contenta del fatto che mi abbia scelta. Mi ha fatto scoprire cose nuove, mi ha aperto una nuova finestra in un nuovo mondo musicale che è diverso dal mio”.

“Nasco come musicista classica. Poi ho cominciato ad ascoltare Ed Sheeran, pop e cose di questo tipo. Ultimamente sto scoprendo questa musica pazzesca che è anche italiana”, conclude.