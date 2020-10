By

Un incidente che può rivelarsi una tragedia per una famiglia il cui neonato è stato trasportato in codice rosso.

Notizie del genere sono assolutamente sconvolgenti e mai ci augurerebbe solamente di sentirle.

Purtroppo però quanto accaduto a seguito di questo incidente è reale e la situazione sembra essere critica e la famiglia del neonato ha affidato le proprie speranze ai medici dell’ospedale Gaslini di Genova.

Ricordiamo inoltre che sul posto la polizia locale sta indagando per accertare la dinamica dell’incidente: va chiarito infatti innanzitutto se il bus abbia effettivamente scontrato il pedone, o se il conducente per evitare lo scontro abbia frenato bruscamente, causando la caduta dei passeggeri a bordo.

Vediamo con qualche dettaglio in più cosa è accaduto.

Neonato di 20 giorni coinvolto in un incidente

Un incidente stradale che coinvolge un bus ed un pedone ha forse portato conseguenze disastrose per una famiglia.

Un neonato di 20 giorni , da quanto si apprende, è rimasto ferito questa mattina in un incidente mentre viaggiava con i genitori a bordo di un bus.

Il tutto è accaduto in via Bruno Buozzi a Di Negro(zona Genova)

La dinamica dell’incidente non è del tutto chiara, sembra infatti che il conducente del mezzo pubblico abbia investito un pedone in circostanze, ripetiamo, non ancora chiarite.

La brusca ed improvvisa frenata dell’autista ha fatto cadere alcune persone che sono rimaste contuse o lievemente ferite. Anche il pedone sembra aver avuto ferite lievi.

La situazione è purtroppo ben diversa per il neonato che con un trauma cranico è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Gaslini.

Durante l’urto il neonato è purtroppo caduto sul pavimento del bus ed ha sbattuto la testa.

Sulla tutta vicenda sono in corso i rilievi della polizia municipale.

Una volta arrivato in ospedale, il neonato è stato subito trasferito in sala operatoria per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Genova, in cui appena ieri è entrata in vigore la nuova ordinanza del sindaco Bucci, è ora, assieme al resto d’Italia, in speranzosa attesa di buone notizie sul neonato.

Seguiranno aggiornamenti.