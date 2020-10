Blue Phelix, chi è il cantante degli Under Uomini di X Factor 2020

Chi è Blue Felix, il cantantedi X Factor 2020 della squadra degli Under Uomini di Emma Marrone. Età, vero nome e Instagram.

Blue Phelix è uno dei cantanti dei live di X Factor 2020. Il giovane ha conquistato la fiducia di Emma Marrone che l’ha scelto come concorrente della squadra degli Under Uomini, ma chi è davvero Blue Phelix? Come si chiama davvero? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul giovane artista.

Blue Phelix: età, vero nome e Instagram

Blue Phelix si chiama Francesco Franco, è uno studente di 22 anni ed è di Livorno. Dopo essersi trasferito a Londra, ha deciso di vivere la sua vita in totale libertà. Suona il pianoforte e la chitarra, ma perchè ha scelto questo nome?

“Ho scelto questo nome due anni fa quando vivevo a Londra e vuol dire triste e felice e mi piaceva il contrasto tra questi due termini e che mi rappresenta molto come persona. Ho cominciato ad avvicinarmi al mondo della musica quando ero molto piccolo. Intorno ai 7/8 anni ho cominciato a cantare e intorno ai 10/11 anni ho cominciato ad esibirmi sul palco”, spiega il 22enne.

“Il palco per me è casa. Il mio genere preferito è l’indie-pop. Adoro Lana Del Rey e penso di essere una persona molto aperta. Mi piace sperimentare e mi piace la libertà. Tanto volte non ci rendiamo conto che non siamo totalmente liberi perchè la gabbia è nella nostra testa. Amo la libertà d’espressione e di amare chi si vuole”, aggiunge ancora Francesco che non riesce ancora a credere di far parte di X Factor 2020.

Quando era più piccolo aveva già provato a partecipare al talent show di Sky ma non aveva superato neanche i pre-casting.

“Sono contento di avere come giudice Emma perchè sa navigare in questo ambiente di cui fa parte da tanti anni. E’ una persona molto umana e molto buona”, conclude il cantante.