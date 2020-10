Adua Del Vesco al GF Vip ha scelto di “ribellarsi” su quanto detto da Elisabetta Gregoraci, avvicinandosi a Tommaso Zorzi.

Adua Del Vesco è sicuramente una di quelle concorrenti che durante il corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip non è di certo passata inosservata. L’attrice, dopo aver dato vita all’Ares Gate e fatto outing a Massimiliano Morra, per poi negare il tutto, ha deciso di dare una nuova svolta al suo percorso, e no non ci riferiamo alla presunta gravidanza o alla scelta di farsi chiamare di nuovo Rosalinda, il suo nome all’anagrafe, ma a quella di “disubbidire agli ordini” di Elisabetta Gregoraci.

Adua, nelle scorse ore, ha scelto di confidarsi con la sua amica Dayane Mello, ammettendo che prima non dava molta confidenza ad alcuni concorrenti della casa soltanto perché chi le stava vicina, Elisabetta e Matilde Brandi, non le parlavano bene di loro, consigliandole di concentrarsi su altre persona. Ora la Del Vesco è stufa e, dopo aver commesso una clamorosa gaffe in diretta, ha scelto di ragionare con la sua testa, senza farsi condizionare dagli altri.

Adua Del Vesco si è “ribellata” ad Elisabetta Gregoraci al GF Vip, ma la sua decisione sarà frutto di una riflessione o di una strategia?

Tommaso Zorzi rivaluta Adua Del Vesco al GF Vip: “Sta prendendo posizioni”

Adua Del Vesco, come anticipato, ha confidato a Dayane Mello al GF Vip di aver fatto troppo affidamento sul giudizio degli altri e di essersi resa conto che così facendo si è persa molti dei momenti nella casa più spiata d’Italia, ma non solo. Si è persa dei legami con numerose persone con cui sarebbe potuta andare d’amore e d’accordo.

“Mi sono resa conto di essermi persa tanto” ha confidato l’attrice, che ha avuto un brutto incidente durante la scorsa puntata. “E per quale motivo? Soltanto perché mi sono fatta influenzare dalle altre persone“ ha proseguito la concorrente. “E’ vero, mi sono lasciata prendere dagli altri, allontanando alcune persone a priori” ha continuato lei. “Adesso basta, voglio vedere tutto con i miei occhi e giudicare attraverso le mie sensazioni e non quelle degli altri“.

“Non è che se quella persona mi dice una cosa, io devo agire in quel modo” ha poi riflettuto. “Sono riuscita ad aprirmi e mi sono resa conto di avere davanti delle persone belle e di non aver dato loro nessuna possibilità“ ha ammesso Rosalinda. “E tutto questo per quale motivo? Perché ho ascoltato gli altri che mi dicevano di non fidarmi“ ha concluso.

Il suo cambio di rotta non è passato inosservato al Grande Fratello Vip, tant’è che Tommaso Zorzi, che ha attaccato la produzione, sembra apprezzarla molto di più: “Sta finalmente reagendo e prendendo delle posizioni, mi sta piacendo” ha ammesso.

Visualizza questo post su Instagram Strategie o ripensamenti? 😏 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 28 Ott 2020 alle ore 2:11 PDT

Adua Del Vesco si è avvicinata a Tommaso Zorzi al GF Vip, uno dei personaggi più forti di quest’edizione. L’attrice ha capito che stava sbagliando o ha realizzato quali sono le reali preferenze del pubblico da casa?