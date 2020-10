Ylenia Grambone, chi è l’alunna de Il Collegio 5

Chi è Ylenia Grambone, alunna de Il Collegio 5? Tutto quello che c’è da sapere sulla 16enne dallo stile hippie.

Ylenia Grambone è una delle allieve de Il Collegio 5. Con uno stile hippie, la 16enne di Vallo della Lucania in provincia di Salerno ha deciso di vivere un’avventura diversa tuffandosi nella realtà del 1992, anno in cui è ambientata la quinta edizione de Il Collegio, ma chi è davvero Ylenia? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Ylenia Grambone de Il Collegio 5

Ylenia ha 16 anni ed è una ragazza che ama distinguersi dalle masse ed essere diversa dalle ragazze della sua età. Molto riflessiva, ama dipingere soggetti astratti e scrivere le proprie emozioni. Sogna di andare a vivere negli Stati Uniti per poter realizzare tutti i suoi sogni.

Partecipare a Il Collegio rappresenta per lei una grande sfida. Ylenia, infatti, non ama le regole e riuscire a rispettare la rigidità de Il Collegio, per lei, sarà davvero difficile. Tuttavia, la 16enne ha deciso di mettersi alla prova per superare i suoi limiti. Seguita su Instagram da più di 15mila followers, a ricordare l’appuntamento ai fans è stata la stessa 16enne sui social.