Sofia Cerio, chi è l’alunna de Il Collegio 5? La 15enne arriva da Pesaro: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Sofia Cerio è una protagonista de Il Collegio 5. Vivace, esuberante e con un grosso seguito su Instagram, Sofia è pronta a conquistare il pubblico di Raidue e del docu-Reality che, giunto alla quinta edizione, è sempre più amato dai giovanissimi, ma chi è davvero Sofia Cerio? Andiamo a scoprire qualcosa sulla giovane allieva de Il Collegio.

Chi è Sofia Cerio de Il Collegio 5

Sofia ha 15 anni e arriva da Pesaro. Nel video di presentazione pubblicato da Raiplay, Sofia si presenza in tutta la sua esuberanza dovuta alla sua giovane età e ad un carattere peperino. Sofia frequenta una scuola europea e parla quattro lingue. Vive in Francia con la madre, ex modella argentina ed il suo nuovo compagno. Solitamente viene giudicata come una “ragazza precisina e perfetta” e non ha peli sulla lingua dicendo sempre tutto ciò che pensa.

Su Instagram è seguita da quasi 15mila followers. Sui social si mostra allegra, con tanta voglia di divertirsi e in tutta la sua bellezza, eredita sicuramente dalla madre ex modella.