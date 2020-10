I segni zodiacali che in amore fanno follie

Scopri quanto sono folli i vari segni dello zodiaco e qual è la follia che ognuno di loro può arrivare a compiere in amore.

L’amore è senza alcun dubbio il sentimento più carico di passione tra tutti. Non per niente si sente spesso dire che quando si ama si è pronti a fare anche follie per l’altra persona. Ovviamente, certi estremismi possono essere sia positivi che negativi e tutto perché quando si compiono non c’è quasi mai la ragione ma il bisogno irrefrenabile di agire per ottenere un risultato.

Essere o meno folli in amore può dipendere da tanti fattori come, ad esempio, il carattere, l’entità del sentimento che si prova e, non ultima, l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Per questo motivo, oggi cercheremo di capire quali sono i segni più folli in amore e come agiscono.

Le follie che compiono i segni zodiacali in amore

Ariete – Quelli estremamente folli e troppi impulsivi

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone estremamente impulsive e sempre pronte ad agire all’istante. Questa tendenza, però, non è sempre positiva perché unita al loro bisogno di fare le cose in grande quando si sentono coinvolti, li spinge spesso e volentieri ad agire in modo errato. E quando di mezzo ci sono sentimenti forti come l’amore, gli errori finiscono con l’essere anche piuttosto gravi. Cosa che i nativi del segno fanno fatica ad affrontare perché anche nel risolvere le cose, finiscono spesso e volentieri con il fare danni di ogni tipo. Certo, dalla loro hanno sempre un pizzico di fortuna che li salva da situazioni irrecuperabili. Ciò non toglie, però, che un pizzico di razionalità in più potrebbe salvarli da circostanze non esattamente piacevoli da vivere.

Toro – Quelli che razionalizzano con una certa dose di follia

I nativi del segno zodiacale del Toro sono persone che ponderano sempre su tutto. Ciò significa che anche quando si spingono a fare delle follie (cosa che capita spesso), dietro c’è un discreto ragionamento. Per i nati del segno, infatti, l’amore è qualcosa di prezioso e ciò significa che pur riuscendo a viverlo quasi sempre con un certo equilibrio, non disdegnano momenti più liberi e nei quali lasciarsi guidare dall’istinto. Quando ciò si verifica, non si fanno problemi di alcun tipo. E, cosa più importante, ogni possibile azione “estrema” è quasi sempre piacevole. Qualche eccezione può verificarsi quando a spingerli è la gelosia. Anche in tal caso, però, finiscono quasi sempre con il razionalizzare, trovano sempre un buon modo per rimediare.

Gemelli – Quelli che fanno follie in base all’umore

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono noti per essere imprevedibili. Costantemente mossi da pulsioni che variano in base all’umore, finiscono con il compiere follie d’amore solo quando veramente presi. E visto che si tratta di persone che per lo più agiscono d’istinto quando sono di pessimo umore, è probabile che le loro follie abbiano quasi sempre una connotazione negativa. Si tratta infatti di persone che riescono a razionalizzare tutto ciò che è positivo. Il risultato è quindi quello di vederli combinare spesso qualche disastro, magari perché in preda ad un momento di gelosia o perché turbati dopo una lite. Per fortuna si tratta sempre di piccole cose che una volta elaborato quando successo riescono a rimettere a posto.

Cancro – Quelli che fanno follie ragionate

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono persone che quando amano lo fanno con tutto il cuore. Per questo motivo, alle volte possono spingersi a fare vere e proprie follie per la persona che amano. In genere, analizzando sempre tutto con estrema calma riescono a compiere gesti precisi e dettati da una buona base di razionalizzazione. In alcuni casi, però, possono perdere il controllo ed esagerare sia in positivo che in negativo. Sopratutto quando si lasciano sopraffare dalle emozioni, il rischio è quello di vederli compire gesti esasperati per situazioni che normalmente sarebbero in grado di gestire. Si tratta, però, di una cosa della quale si rendono conto. Seppur fuori di se, quindi, una volta in grado di pensare nuovamente a mente lucida riescono quasi sempre a riportare le cose in ordine.

Leone – Quelli che possono compiere vere e proprie follie

Anche se può sembrare davvero strano, i nati sotto il segno del Leone, quando perdono la testa per qualcuno lo fanno al 100%. Così, sebbene riescano a mostrarsi estremamente razionali in ogni settore, in amore possono eccedere sia in positivo che in negativo. Il loro bisogno di apparire, ad esempio, li spinge spesso e volentieri a fare grandi sorprese alla persona che amano. Sorprese che cercano di rendere il più possibile eclatanti. Ovviamente, quando si sentono vulnerabili possono eccedere anche in senso opposto e dare il peggio di se. Per fortuna, però, questa seconda ipotesi si realizza più raramente, lasciando loro la nomea di persone in grado di sorprendere con vere e proprie follie la persona che amano.

Vergine – Quelli che sono in grado di diventare folli d’amore

Del tutto a sorpresa, i nativi del segno zodiacale della Vergine, noti anche per essere i più razionali tra tutti, quando si innamorano possono arrivare a perdere letteralmente la testa. Non si tratta di una cosa che gli capita spesso e perché si verifichi devono esserci diversi presupposti. Se sono fortemente innamorati, più vulnerabili del solito e propensi a qualche piccola follia, possono quindi riservare grandi sorprese. Ciò si verifica sia in positivo che in negativo. E se nel primo caso possono risultare estremamente piacevoli, nel secondo le cose cambiano decisamente, volgendo al peggio. Per fortuna la loro razionalità non sparisce mai veramente del tutto e in tempi abbastanza brevi sono soliti rendersi conto di eventuali errori commessi. Quando ciò accade, pur senza mai arrivare a chiedere scusa, cercano sempre di trovare una soluzione.

