Amedeo Goria da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha replicato al duro sfogo di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip.

A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso non poteva non parlare, nel talk dedicato alla cronaca rosa, della sfuriata di Maria Teresa al GF Vip. La conduttrice, infatti, dopo che Alfonso Signorini ha mostrato a lei e sua figlia Guenda Goria la lunga intervista che il suo ex marito ha rilasciato, si è duramente scagliata contro di lui, in quanto ha definito la giovane una ragazza bipolare.

Maria Teresa si è infuriata in diretta, perdendo letteralmente la calma, rimproverando l’uomo di aver fatto delle accuse infondate sulla loro primogenita e, prima di criticarla, dovrebbe farsi un esame di coscienza visto che è stato un padre poco pesante.

Amedeo Goria, in collegamento con Barbara d’Urso, ha avuto modo di poter replicare, mantenendo una certa calma. Il giornalista ha rivelato di non comprendere il motivo di tale rabbia nei suoi confronti, in quanto non avrebbe detto nulla di male nei confronti di sua figlia e le sue parole sarebbero state fraintese.

“Lei pensava stessi criticando lei, per quanto motivo si è arrabbiata così tanto” ha rivelato il giornalista. “Le mie parole sono state fraintese, ho visto che stava uscendo un’immagine troppo pulita di mia figlia e ho pensato di sdrammatizzare“ ha concluso lui, lasciando di stucco tutti gli opinionisti presenti in studio, in quanto non si sarebbero mai immaginati che un padre potesse lamentarsi di vedere sua figlia riconosciuta come una brava ragazza.

Amedeo Goria ha replicato a Maria Teresa Ruta a Pomeriggio 5, ammettendo poi che la causa della loro separazione è stato proprio il suo atteggiamento un po’ troppo leggero.

Amedeo Goria a Pomeriggio 5 ammette: “Ho tradito Maria Teresa Ruta”

Amedeo Goria, durante il corso della sua intervista a Pomeriggio 5, ha anche ammesso di aver tradito, durante il loro matrimonio, Maria Teresa Ruta e per questo motivo lei avrebbe scelto di separare le loro strade, in quanto l’episodio non si sarebbe ripetuto una sola volta ma svariate.

“Io dico sempre che il 70% delle colpe della nostra separazione va a me“ ha ammesso il giornalista, che aveva attaccato sua figlia il GF Vip. “Ho avuto qualche leggerezza nei suoi confronti. L’ho tradita e lei non riusciva a superarlo, provava sempre del rancore nei miei confronti” ha poi proseguito. “Ora la rimprovero perché si fa sentire molto poco da quando si è messa con il suo compagno” ha concluso amareggiato. “Gli unici miei amori sono i miei figli” ha aggiunto Amedeo Goria a Pomeriggio 5.

Amedeo, tra l’altro, ha anche promesso a Pomeriggio 5 che ha tutte le intenzioni di scusarsi con sua figlia Guenda Goria al GF Vip e farà in modo, qualora gli autori lo vorranno, di farle recapitare una lettera.