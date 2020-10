Million Day: i numeri vincenti del 27 ottobre 2020

Anche oggi il Million Day potrebbe regalare un milione di euro ad un fortunato giocatore e con una schedina da un solo euro. Ecco i numeri vincenti del 27 ottobre 2020.

Il Milion Day Sisal è un gioco in cui si può investire il minimo di un euro ma si può vincere fino ad un milione, l’estrazione viene fatta ogni sera alle ore 19.00 e i premi che si possono vincere sono diversi.

Se non puoi recarti in una delle tante ricevitorie d’Italia, potrai giocare al Million Day anche on line, attraverso l’applicazione scaricabile sui dispositivi mobili. Ma scopriamo come si gioca e cosa si può vincere ogni giorno con il Million Day.

Million Day: come si gioca e cosa si vince

Giocare al Million Day di Sisal è davvero semplice, ci si potrà recare in una della tantissime ricevitorie d’Italia e si potranno giocare da un minimo di 5 numeri ad una massimo di 9. La puntata minima è di un solo euro e la massima, quella di nove numeri di 126 euro ed equivale ad un sistema.

Si vince se si indovinano 5 numeri, ma si porta a casa un premio di 2euro se si indovinano 2 numeri, di 50 euro se se ne indovinano 3, 1000 euro se se ne indovinano 4 e un milione di euro per chi li indovina tutti e cinque!

Million Day : ecco le ultime estrazioni, il milione è ancora in palio!

Scopri le ultime estrazioni per cercare di capire quali potrebbero essere i numeri vincenti di oggi!

Estrazione di sabato 24 ottobre 2020 : 1-6-13-20-47

: 1-6-13-20-47 Estrazione di domenica 25 ottobre 2020 : 18-26-36-46-54

: 18-26-36-46-54 Estrazione di lunedì 26 ottobre: 2-14-27-40-42

Prova a creare la combinazione dei tuoi 5 numeri vincenti e tenta la fortuna!

Million Day: i numeri vincenti di oggi, martedì 27 ottobre 2020

Ecco i 5 numeri vincenti dell’estrazione di oggi, 27 ottobre 2020!

In aggiornamento