Maria Teresa Ruta una furia al GF Vip: duro attacco al padre di Guenda

Maria Teresa Ruta ha duramente attaccato il suo ex marito Amedeo Goria al GF Vip, che ha definito la loro figlia bipolare.

Maria Teresa Ruta ha sempre mantenuto una certa calma durante il corso di quest’edizione del Grande Fratello Vip ed è anche per questo che ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo che questa sera per la prima volta ha visto un lato completamente inedito di lei, quello furioso. La conduttrice, infatti, ha avuto modo di poter ascoltare le recenti dichiarazioni del suo ex marito Amedeo Goria. Dichiarazioni che non gli fanno onore.

Amedeo ha definito sua figlia bipolare. Un’affermazione forte, che ha poi giustificato dichiarando che intendeva dire che cambiava umore in maniera molto repentina.

Nonostante ciò questo non è piaciuto a Maria Teresa che ha consigliato al suo ex marito che prima di dare giudizi sui suoi figli dovrebbe preoccuparsi maggiormente di loro, visto che non sa nemmeno se Guenda Goria abbia mai avuto il morbillo o meno.

“Certe cose non si dicono, lui fa anche il giornalista di mestiere. Ma cosa gli è venuto in mente, ma stiamo scherzando? Nostra figlia non è affatto bipolare, è semplicemente molto sensibile“ ha tuonato la conduttrice. “Lui non sa nemmeno se lei ha avuto il morbillo o meno e se lei si comporta in un determinato modo è per avere un maggior numero di attenzioni da lui. Attenzioni che merita!” ha proseguito. “Non come fa lui che l’ha invita a casa sua e poi le chiede quando se ne va. I figli non si mettono alla porta come un ospite che ti sta stretto“ ha concluso per poi raggiungere sua figlia.

Maria Teresa Ruta si è arrabbiata con il suo ex marito Amedeo Goria, che ha fatto uno scivolone immenso nei confronti di sua figlia.

GF Vip, Maria Teresa Ruta difende Guenda Goria: l’abbraccio commuove il web

Guenda Goria è rimasta senza parole nel leggere le dichiarazioni di suo padre, tant’è che in un primo momento ha preferito non replicare. E’ per questo motivo, forse, che Maria Teresa Ruta al GF Vip è scattata ed in maniera repentina ha difeso sua figlia.

Alfonso Signorini le ha dato il permesso di poter raggiungere sua figlia, che era in un’altra stanza, e le due si sono lasciate andare in un tenero abbraccio.

“Non so cosa sia preso a tuo padre, ma non dargli importanza. Non è da lui” ha dichiarato la conduttrice, provando a rincuorare sua figlia. “Forse stava pensando di rilanciare la sua carriera“ ha replicato Guenda Goria. “Ma poteva scrivere un libro di storia dell’arte. Un libro sullo sport” ha proseguito incredula, mentre sua madre, che è stata accusata di fare l’amante, provava consolarla.

Guenda Goria è rimasta senza parole al GF Vip e probabilmente gli autori inviteranno suo padre per avere un chiarimento in puntata.

Maria Teresa Ruta ha difeso, giustamente, sua figlia e non ne ha voluto sapere di Pupo che ha invece difeso Amedeo Goria.