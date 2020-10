Maria Teresa Cristini, chi è l’alunna de Il Collegio 5

Chi è Maria Teresa Cristini, alunna de Il Collegio 5? La 14enne arriva da Sant’Olcese; ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Maria Teresa Cristini è una alunna de Il collegio 5. Con un look deciso e che rispecchia fortemente la sua personalità, Maria Cristina ha deciso di mettersi alla prova partecipando alla quinta edizione del docu-reality di Raidue che porta i 21 ragazzi partecipanti nel 1992. Maria Cristina, esattamente come tutti gli altri alunni, seguirà le lezioni presso il Collegio Regina Margherita di Anagni cercando di superare i compiti e le interrogazioni, ma chi è davvero Maria Cristina? Andiamo a scoprire tutte le sue curiosità.

Chi è Maria Teresa Cristini de Il Collegio 5

Maria Teresa Cristini ha 14 anni e arriva da Sant’Olcese in provincia di Genova. Come fa sapere i video di presentazione pubblicato da Raiplay, è conosciuti da tutti come “Esa” ed è sicura di se stessa. «Non sopporto la banalità sia fuori, che dentro», afferma Maria Teresa che, nonostante la giovane età, ha un carattere coraggioso e non ha affatto paura del cambiamento.

Si è recentemente rasata i capelli dimostrando di non dare molta importanza all’aspetto estetico. Seguita da più di 14mila followers sui social, Maria Cristina che dividerà l’avventura anche con Sofia Cerio, ha deciso di partecipare a Il Collegio per dimostrare di nllonl dover assolutamente temere il giudizio degli altri.