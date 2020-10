Adua Del Vesco ha commesso una clamorosa gaffe al GF Vip. Il video, che ritrae la scena, è già diventato virale. Tu l’hai visto?

Adua Del Vesco è una di quelle concorrenti che sicuramente non è passato inosservata durante il suo percorso all’interno della quinta edizione del GF Vip. L’attrice, dopo aver dato vita all’Ares Gate e aperto il vaso di Pandora sui finti gossip nati all’interno del mondo dello spettacolo, è tornata al centro dei riflettori. Che cosa è successo questa volta?

Rosalinda, questo è il suo nome all’anagrafe, che ieri ha avuto un brutto incidente dopo la diretta, ha commesso una clamorosa gaffe nelle scorse ore. Il video, manco a dirlo, in poco tempo ha fatto il giro della rete, diventando uno dei contenuti virali del reality show di canale 5.

Adua Del Vesco ha commesso una clamorosa gaffe al GF Vip e il video dell’accaduto, che trovate all’inizio del secondo paragrafo, è tutto da ridere.

Adua Del Vesco, gaffe al GF Vip: grattugia limoni di plastica

Sto male. ADUA CERCAVA DI GRATTUGIARE LIMONI FINTI

⚰️⚰️⚰️⚰️ #GFVIP pic.twitter.com/cSjYg06hKL — BEST OF ITALIAN TRASH (@BESTOFITALIANT1) October 25, 2020

Adua Del Vesco, intenta a preparare qualche gustoso manicaretto, ha preso dei limoni. In quanto le serviva la loro buccia. L’attrice ha iniziato quindi a prenderne un paio e, armata di grattugia, ha provato a tirare via la scorsa.

Dopo un po’ si è resa conto che purtroppo era impossibile levare via la buccia e si è interrogata sul motivo per cui i limoni acquistati dagli autori del Grande Fratello Vip fossero così duri e poco inclini ad essere utilizzati per la cucina, fin quando non ha avuto il lampo di genio rendendosi conto che forse quelli che aveva preso non erano limoni veri, ma soltanto oggetti ornamentali usati per fare scena.

Adua Del Vesco ha grattugiato limoni di plastica convinta che fossero veri, facendo immediatamente scoppiare in una sonora risata non solo a Massimiliano Morra, che ha assistito a tutta la scena, ma anche al pubblico del piccolo schermo che, dopo essersi chiesto se lei è uscita incinta nella casa, sospetta che forse non abbia mai visto un vero limone prima di approdare nella casa del GF Vip.

Adua Del Vesco al GF Vip sa come mantenere alta l’attenzione su di lei. Un po’ meno, invece, scegliere i giusti ingredienti per le sue ricette.