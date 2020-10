Come conservare le uova in frigo? La domanda che molti si pongono ma non tutti sanno come farlo nel modo corretto.

Le uova sono un alimento molto versatile, si utilizzano tanto in cucina per preparare diverse ricette sia dolci che salate. Sono un alimento che piace a tutti grandi e piccini, si possono servire sia a pranzo che a cena. Potete preparare una semplice frittata o una piatto più elaborato, come una frittata farcita o una torta rustica.

Ogni volta che dovete acquistare le uova, devono essere sempre fresche e conservarle in modo corretto. Ma come si conservano le uova dopo l’acquisto?

Noi di CheDonna.it, siamo qui per darvi tutte le informazioni necessarie per non ricadere in errori.

Le uova come conservarle in modo corretto

Le uova sono un alimento molto utilizzato in cucina, si prestano a diverse ricette sfiziose e soprattutto veloci. Inoltre è un alimento ricco di sostanze nutritive, ma contiene anche il colesterolo, quindi non bisogna mangiarne tante. In media si possono assumere circa 2 uova a settimana, ma le persone che soffrono di ipercolesterolemia, devono assumere con moderazione, senza eccedere troppo. Quindi parlatene sempre con il vostro medico prima di consumarle.

Ma quando si acquistano le uova, come si devono conservare? Non appena rientrate a casa le uova vanno conservate subito per evitare che si possano deteriorare e non si interrompe la catena del freddo. Le uova vanno conservate in frigo, lasciandole nella loro confezione, un buon modo per evitare che assorbano odori estranei, di altri alimenti presenti in frigo. E’ importante ricordare che il frigorifero deve essere pulito, è uno strumento indispensabile in ogni casa, senza il quale non si potrebbero conservare molti alimenti. Ma se non si riesce a garantire sempre una pulizia costante, non si garantirà una sicurezza alimentare. Ecco come farlo nel modo corretto!

In alternativa potete collocarle nello scompartimento presente nel vostro frigo. Molti sono i frigoriferi che hanno in dotazione lo scomparto porta uova. Quindi in questo caso potete togliere le uova dalla loro confezione e metterlo nello scomparto adatto.

Dovete riporle nel piano intermedio o inferiore, l’importante che la temperatura sia compresa tra 0-4° C.

Errore comune di molte persone è di lavarle sotto acqua corrente, prima di collocarle in frigo, ma questo non va fatto, perchè si va ad eliminare la protezione del guscio, di conseguenza si facilita l’ingresso dei microrganismi all’interno. Quindi lasciatele così le uova, al massimo potete pulire con un pò di carta assorbente.

Si consiglia vivamente di non riporre vicino alle uova altri alimenti ne cotti ne crudi, per evitare una contaminazione crociata.

Poi ricordate che le uova si devono togliere dal frigo solo quando si devono utilizzare, a meno che una ricetta prevede l’utilizzo di uova a temperatura ambiente, di solito si possono estrarre al massimo 10 minuti prima.

Le uova non vanno mai messe vicino a fonti di calore, spesso si avvicinano al piano cottura durante le preparazioni. La corretta conservazione delle uova è importante per la nostra salute e per mantenere le caratteristiche organolettiche dell’alimento stesso.

Come valutare la freschezza delle uova

Non solo è importante la conservazione delle uova, ma anche la freschezza. Ma come si riconosce un uovo fresco? La camera d’aria può essere indice di freschezza dell’uovo, ma c’è un modo più facile e veloce per avere conferma della freschezza dell’uovo. Non è poi così difficile fare una prova a casa prima dell’utilizzo. Fate la prova del piattino, basta sgusciare l’uovo e metterlo in un piatto, potete fare un osservazione visiva subito.

Il tuorlo deve essere turgido e rotondo, mentre l’albume deve rimane fermo e denso, quindi potete tranquillamente consumarlo, significa che l’uovo è fresco.

Ecco non è poi così difficile conservare le uova, basta porre attenzione.