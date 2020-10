Se cucinare i cavoletti di Bruxelles vi inquieta, levatevi quel pensiero: il rapporto tra costo e resa è ottimo

Nella nostra cucina i cavoletti di Bruxelles sono ancora poco sfruttati. Eppure, non soltanto come alternativa al cavolo o ai broccoli, sono ideali. Antipasti, primi e secondi piatti, contorni, sono molte le idee per cucinarli: oggi proviamo i cavoletti di Bruxelles con bacon e con pancetta, due ricette velocissime e nutrienti.

La croccantezza e sapidità della pancetta e del bacon, insieme alla morbidezza dei cavoletti di Bruxelles danno vita a piatti semplici ma intriganti. Ed è anche un modo intelligenti per portarli a tavola davanti ai bambini.

Cavoletti di Bruxellesdue ricette da non perdere

Cavoletti di Bruxelles con bacon

Ingredienti:

450 g di cavoletti di Bruxelles

150 g di bacon

1 cucchiaio di paprica dolce

2 cucchiai di sciroppo d’acero

pepe

sale

Preparazione:

Il primo passo è quello di pulire i cavoletti eliminando le foglie esterne e la base. Sbollentateli in acqua bollente per un massimo di 3 minuti e poi scolateli. Lasciateli leggermente raffreddare e quindi avvolgeteli nelle fette di pancetta, chiudete con uno stecchino da spiedino.

Mettete poi a cuocete quindi per circa 10 minuti a 180° in forno ventilato, già caldo e intanto preparate alche la salsa. In una ciotola versate lo sciroppo d’acero, allungatelo con la paprica dolce, regolate di sale e pepe.

Quando sfornate i cavoletti versate subito la glasse a base di sciroppo e paprica. Poi rimettete in forno per altri 10 minuti circa, fino a quando saranno dorati. Serviteli caldi o tiepidi.

Cavoletti di Bruxelles con pancetta

Ingredienti:

500 g di cavoletti di Bruxelles

100 g di pancetta

1 spicchio di aglio

2 cucchiai di olio

sale

Preparazione:

Cominciate pulendo i cavoletti di Bruxelles, eliminando la base e le foglie esterne, poi cuoceteli a vapore per circa 15 minuti.

In padella mettete l’olio insieme allo spicchio di aglio. Quando è dorato, aggiungete la pancetta tagliata a dadini e poi dopo un paio di minuti anche i cavoletti., Cuocete per 5 minuti, salate e pepate prima di servire caldi.