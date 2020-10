Bonard Dago, chi è l’alunno de Il Collegio 5

Chi è Bonard Dago, alunno de Il Collegio 5? Tutte le curiosità e tutto quello che c’è da sapere sul 17enne di Treviso.

Bonard Dago è un alunno de Il Collegio 5. Un ragazzo di 17 anni che arriva da Treviso e che è pronto a prendersi la scena diventando un protagonista del docu-reality di Raidue che, quest’anno, si svolge all’interno del Collegio Regina Margherita di Anagni. 21 ragazzi sono pronti a mettersi in gioco e tra questi c’è anche Bonard, ma chi è davvero il 17enne?

Chi è Bonard Dago de Il Collegio 5

Bonard ha 17 anni e arriva da Treviso. Il padre è ivoriano e la madre è nigeriana. Come fa sapere Raiplay, Bonard ha un atteggiamento abbastanza comico dovuto anche ai suoi discorsi confusionali difficili da capire. Ha deciso di partecipare “Il Collegio” per scoprire il suo potenziale. I suoi professori lo considerano dotato di un forte potenziale che, tuttavia, non riesce a tirare fuori. «Sono come Balotelli, un talento sprecato», afferma. Bonard sogna una grande storia d’amore e il suo unico desiderio è riuscire a rendere felici i genitori.

“Quando sogni una cosa assurda, la devi trasformare in realtà (punto)”, scrive su Instagram dove è seguito da più di 8mila followers, pronti a seguirlo anche in tv restando incollati ai teleschermi.