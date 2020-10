Andrea Di Piero, chi è l’alunno de Il Collegio 5

By

Chi è Andrea Di Piero, alunno de Il Collegio 5? Il 16enne di Fiuggi è pronto a distinguersi dagli altri, ecco quello che c’è da sapere.

Andrea Di Piero è ufficialmente un allievo de Il Collegio, giunto alla quinta edizione e che catapulta i 21 ragazzi della classe nel 1992. Un ragazzo serio, responsabile che ama mostrarsi in giacca e cravatta come potete vedere dalla foto qui in alto, ma che è davvero Andrea? Andiamo a scoprire qualche curiosità sul suo conto.

Chi è Andrea Di Piero de Il Collegio 5

Andrea ha 16 anni e arriva da Fiuggi. Come fa sapere il video di presentazione per Il Collegio pubblicato da Raiplay, Andrea ama distinguersi dalla massa e indossare anche la camicia, la cravatta e la giacca diversamente da tanti coetanei. Ama la musica classica, detesta la trap, è interessato alla politica ed è molto ambizioso. Immaginando il suo futuro, è sicuro di poter ricoprire cariche importanti in politica. Il suo sogno è diventare Presidente della Repubblica o Ministro.

Prima dell’inizio de Il Collegio si è così calato nella parte facendo un discorso ai suoi quasi 10mila followers.

“Nuovo decreto ministeriale (Magari più allegro dei precedenti):

Caro popolo del web,

Mancano ormai meno di 12 ore all’inizio del Collegio 1992.

Vi ringrazio tanto per tutta l’attenzione che m’avete rivolto e per le tante dichiarazioni d’affetto, ricevute anche da persone che hanno affermato d’essersi immedesimate nella mia persona.

Mi raccomando, non perdetevi la prima puntata oggi alle 21:20 su Rai2″.