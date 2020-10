Qual è la tua solita postura quando sei seduta? Questo semplice dettaglio può rivelare molto sulla tua personalità.

Linguaggio del corpo, ne sentiamo spesso parlare e nella nostra vita di tutti i giorni ci sarà senza dubbio capitata l’opportunità di saggiarne l’efficacia.

Quando incrociamo le braccia di fronte a qualcuno che non non percepiamo come nostro amico o quando istintivamente, parlando, ci protendiamo verso qualcuno che ci piace: sono questi i momenti in cui il nostro corpo parla per noi, comunicando non solo concetti ma anche veri e propri sentimenti, quelli che a parole proprio non riusciamo a esprimere.

Anche la nostra postura, il modo in cui ci sediamo, è una forma di comunicazione, qualcosa che racconta al mondo chi siamo. Ma che cosa stiamo comunicando al nostro vicino di posto?

La postura quando sei seduta rivela la tua personalità

Prendi una sedia e, senza pensarci troppo su, siediti. Che postura assumi? Come stai tenendo le gambe? Rispondi, confrontalo con la figura qua sopra e poi verifica il profilo corrispondente tra quelli di seguito elencati.

Posizione A

Creatività e carisma, questi i due caratteri distintivi di chi siede con le cosce ben strette e le tibie un bel po’ distanziate. Si tratta di persone spontanee e che non riflettono certo troppo a lungo prima di prendere una decisione. Certo, da un simile modo di agire può nascere ogni tanto qualche problema ma, in simili casi, loro hanno un’arma segreta: il fascino, una vera e propria dote di natura che li aiuterà a uscire anche dalle situazioni più complesse. La vita per loro è una sorta di perenne avventura e le nuove esperienze certo non mancano, così come le nove conoscenze. Si tratta infatti di persone molto socievoli e che fanno amicizia facilmente, anche se la maggior parte delle volte si tratta di rapporti un po’ superficiali.

Posizione B

Gambe accavallate? Allora si tratta di vere e proprie sognatrici.L’immaginazione qui proprio non manca, anzi, la loro mente viaggia perennemente tra le nuvole. Quando discendono però su questa terra si rivelano persone particolarmente empatiche, capaci con estrema facilità di entrare in contatto con altre persone e disposte senza difficoltà a mettersi, forse anche un po’ troppo spesso, in secondo piano. Se è vero però che sanno ben ascoltare il cuore degli altri anche la capacità di entrare in contatto con le proprie emozioni decisamente non gli fa difetto.

Posizione C

La posizione che tutte le mamme hanno sempre categoricamente vietato alle loro femminucce. In effetti si tratta di una postura tipica delle persone caotiche, quelle che spesso manifestano problemi di concentrazione e che proprio non sanno stare ferme. Spesso aprono ahimè la bocca senza pensare troppo, frutto forse anche di una noia che le coglie più che di frequente. Un ambiente veloce e carico di stimoli sembra il migliore per loro che anche nelle relazioni perdono facilmente l’interesse e finiscono spesso con il respingere gli altri.

Posizione D

Gambe ben chiuse e a novanta gradi per le persone più intelligenti e che amano pensare con razionalità. Puntuali, ordinate e precise sono persone che lasciano emergere il proprio io già dalla casa, perfettamente pulita e in ordine: ogni cosa è sempre al suo posto. Certo con loro non è facile entrare in contatto data la grande riservatezza che le contraddistingue e che per esser abbattuta necessita di un po’ di tempo. Una volta fatto ciò però si potrà scoprire qualcuno veramente onesto e affatto incline al pettegolezzo, capace di mantenere la calma in tutte le situazioni e saldo nei propri principi.

Posizione E

La tipica postura da Altezza Reale, con gambe in parallelo leggermente inclinate e ben unite tra loro. Contraddistingue le persone più spiccatamente stacanoviste e che amano porsi degli obiettivi ambiziosi e, di conseguenza, sono poco inclini ad accontentarsi. Gli obiettivi per loro non sono del resto solo questione di lavoro, q quanto una costante della vita, anche quella amorosa. Per questo motivo, a volte, perdono di vista ciò che già hanno, spinti inesorabilmente ad aspirare ad ottenere sempre di più.