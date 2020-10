Scopri quale destino l’oroscopo ha previsto per tutti is egni dello zodiaco durante la giornata di oggi, lunedì 26 ottobre.

Pronte per iniziare una nuova settimana? Scopriamo come le stelle apriranno questa lunga sette giorni e se saranno più le opportunità da cogliere o gli ostacoli da superare.

Ecco l’oroscopo del giorno per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Una giornata che va a tutta velocità per i primi tre segni dell’oroscopo, sospinti da passione e curiosità e pronti ad accogliere tutte l’opportunità che questo lunedì avrà da regalare. Via così!

Oroscopo oggi Ariete

Vi sentite decisamente fuori posto, circondati a un mondo che va a rilento e voi lanciate a 100 all’ora. Prendetevi però un po’ di tempo per riflettere prima di agire, tranne che in fatto di finanze dove la vostra pancia sembra avere ragione.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Toro

Oggi a farvi da bussola c’è la passione e dunque ben venga una serata in coppia dopo una giornata soffocata da tanti impegni. Sì anche a una bella corsa al parco, chissà che poi non diventi occasione per nuove conoscenze: oggi trasudate fascino!

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

La vostra curiosità alimenta l’immaginazione e vi ritrovate così a inseguire idee decisamente strampalate ma affascinanti. Ecco allora che gli imprevisti lavorativi si trasformano in altrettante opportunità e non mancherete di centrare l’obbiettivo.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

L’amore pare esser il cavallo di battaglia dei tre segni dello zodiaco in questione, un motore che spinge verso tante opportunità tutte la cogliere al volo.

Oroscopo oggi Cancro

Proprio voi, naturalmente refrattari al cambiamento, s pingete ora perché arrivi un nuovo vento. Gli amici assecondano questo vostro animo mentre il partner vi frena un po’: speriamo non vi influenzi!

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Leone

Cresce l’amore e a farne le spese è un po’ l’impegno lavorativo: il rallentamento prodotto dalla crisi, dopo una ripresa troppo labile, coinvolge anche voi. La vostra smania di emergere e farvi notare non viene però meno.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Le piccole pecche del rapporto a due oggi vi pesano più che mai e certo la chiarezza non vi fa difetto, così non vi rimane il rospo in gola e al momento giusto al partner non la manda a dire.

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 10

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Passione regna sovrana per questi tre segni. Tra chi la riversa sul lavoro e chi sulla coppia ne vedremo senza dubbio delle belle.

Oroscopo oggi Bilancia

Il partner oggi sembra sul piede di guerra, qualsiasi cosa proponiate trova sempre una critica da opporvi per il semplice gusto di darvi contro. Meglio allora rimanere a casa e come valvola di sfogo sempre valida c’è lo sport.

Amore: 6

Lavoro: 10

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

I single da tempo in attesa della mezza mela respireranno aria di romanticismo. Mentre per le coppie più navigate varrà il caro vecchio “l’amore non è bello se non è litigarello”. Incontri interessanti via social.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Sul lavoro siete intrigate e ci mettete anima e corpo. Fosse per voi non avreste orario né limiti, peccato però che doloretti di stagione e un impegno di famiglia che non potete disdire vi mettano i bastoni tra le ruote.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Stacanovismo è il secondo nome di questi tre segni che si protraggono verso obbiettivi ambiziosi e faranno oggi veramente di tutto per centrarli.

Oroscopo oggi Capricorno

Puntuali, organizzati, precisi sul lavoro, sempre a puntino e in tempi utili. Il caos della casa invece vi va stretto. Ricordate però che con le maniere dolci si ottiene tutto.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Attenti alla frode dietro l’angolo, qualcuno sta cercando di derubarvi o, comunque, truffarvi: attivate le vostre sinapsi prima di cascarci come delle beote.

Amore: 6

Lavoro: 5

Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

I colleghi vi prendono in giro per la vostra dedizione al lavoro e gli amici ridacchiano del vostro spirito che muove tutte le vostre iniziative con intento ambientalista, ecologista, animalista e chi più ne ha più ne metta. Il pensiero altrui però non vi tange e andate dirette per la vostra strada.