Megan Gale che fine ha fatto? Ecco com’è diventata oggi

Megan Gale è diventata famosa negli anni 90 grazie ad uno spot televisivo, ma che cosa fa oggi la modella australiana?

Megan Gale è uno dei volti simbolo degli anni 90. La modella ha debuttato sul piccolo schermo degli italiani verso la fine degli anni 90, prendendo parte ad uno spot di una nota compagnia telefonica. In poco tempo, e senza l’aiuto dei social network che oggi sono un alleato fondamentale dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, riuscì a diventare uno dei personaggi del momento. Tanto da aprirsi numerose porti sul piccolo e grande schermo.

Nei primi anni 2000, talmente forte la sua possibilità, che debutta al cinema con il suo primo film di Natale, esperienza che ripeterà anche l’anno successivo, nella pellicola Vacanze di Natale 2000 e dopo in Bodyguards. Progetti che le permetteranno di confermare la sua popolarità e di far scoprire a tutti chi è.

Nel 2001, oltre al cinema, arriva una delle più grandi occasioni che si possa avere nel bel paese: fare Sanremo. Megan affianca Raffaella Carrà nella manifestazione canora più amata di sempre per poi sparire man mano nel nulla, senza dare più tracce di lei al pubblico italiano. Nel 2008 annuncia di aver smesso anche con la sua carriera da modella, tornando nella sua terra di origine iniziando un nuovo capitolo della sua vita con cui nulla a che fare lo showbiz.

Oggi tutti si chiedono che fine ha fatto Megan Gale? La risposta è subito servita.

Megan Gale oggi: com’è diventata la modella simbolo degli anni 90

Megan Gale è tornata a vivere nel territorio australiano. Lì ha trovato l’amore al fianco dello sportivo Shaun Hampson, più giovane di lei di 13 anni, che l’ha resa mamma due volte. La prima nel 2014, di un maschietto, e la seconda volta nel 2017, questa volta di una bambina.

La modella, che di recente è stata vittima di un terribile dramma in famiglia, ha fatto perdere le tracce di sé per poi tornare a sorpresa nel 2015 nel film Mad Max: Fury. Nello stesso anno sfila anche al Festival di Cannes lasciando tutti di stucco in quanto erano anni che non si mostrava ad eventi del genere e nonostante siano passati anni dal suo debutto, il tempo non ha lasciato grosse tracce su di lei. Non sembra essere passato un solo giorno da quando ha girato quel famoso spot in tv.

Che cosa fa oggi Megan Gale? L’ex modella ha una sua attività online, The Mindful Life, dove si occupa di promuovere uno stile di vita sano, lontano dal caos della città. Megan ha lanciato anche una linea di prodotti dedicati ai bambini. Linea che mira anche alla sostenibilità del pianeta.

L’esperienza di mamma l’ha cambiata per sempre, rendendo il mondo dello spettacolo un lontano ricordo di gioventù.

Nonostante gli anni siano passati, Megan Gale oggi è ancora bellissima e mostra ancora fiera un corpo che nonostante ha subito due gravidanze non ha nulla da invidiare a quello di una ragazza più giovane.